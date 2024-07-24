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Песков назвал один из главных приоритетов Путина - РИА Новости, 24.07.2024
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13:07 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/peskov-1961684716.html
Песков назвал один из главных приоритетов Путина
Песков назвал один из главных приоритетов Путина - РИА Новости, 24.07.2024
Песков назвал один из главных приоритетов Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал социально-экономическое развитие новых субъектов РФ одним из главных приоритетов работы главы государства... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:07
2024-07-24T13:07
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал социально-экономическое развитие новых субъектов РФ одним из главных приоритетов работы главы государства Владимира Путина. Он отметил, что Путин в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ "Один из основных приоритетов всей работы президента и правительства Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240724/putin-1961684253.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал один из главных приоритетов Путина

Песков назвал развитие новых регионов одним из главных приоритетов работы Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал социально-экономическое развитие новых субъектов РФ одним из главных приоритетов работы главы государства Владимира Путина.
Он отметил, что Путин в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ
"Один из основных приоритетов всей работы президента и правительства Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Путин проведет совещание по развитию новых регионов
13:05
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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