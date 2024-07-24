https://ria.ru/20240724/peskov-1961684716.html

Песков назвал один из главных приоритетов Путина

Песков назвал один из главных приоритетов Путина - РИА Новости, 24.07.2024

Песков назвал один из главных приоритетов Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал социально-экономическое развитие новых субъектов РФ одним из главных приоритетов работы главы государства... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:07

2024-07-24T13:07

2024-07-24T13:07

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_5d8d9579382fe172ea9a3eb9eeb7bc1a.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал социально-экономическое развитие новых субъектов РФ одним из главных приоритетов работы главы государства Владимира Путина. Он отметил, что Путин в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ "Один из основных приоритетов всей работы президента и правительства Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240724/putin-1961684253.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин