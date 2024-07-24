https://ria.ru/20240724/ozolina-1961752021.html

Турецкий мотоциклист обвинил россиянку-блогершу в смертельном ДТП

Турецкий мотоциклист обвинил россиянку-блогершу в смертельном ДТП - РИА Новости, 24.07.2024

Турецкий мотоциклист обвинил россиянку-блогершу в смертельном ДТП

Турецкий мотоциклист Онур Обут заявил, что причиной гибели российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной стала ее ошибка при обгоне, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:23

2024-07-24T16:23

2024-07-24T17:15

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СТАМБУЛ, 24 июл — РИА Новости. Турецкий мотоциклист Онур Обут заявил, что причиной гибели российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной стала ее ошибка при обгоне, сообщило агентство DHA."Между мотоциклами Обута и Озолиной вклинилась фура. (Как утверждает Обут. — Прим. ред.), Озолина попыталась объехать фуру и неправильно совершила обгон, вследствие чего ее мотоцикл врезался сзади в мотоцикл Обута", — сообщает агентство. По его данным, третий участник заезда Сергей Хадриков, который в момент аварии отстал от спутников, подтвердил слова турка, что Озолина неправильно совершала обгон. "Полиция задержала Обута после того, как завершилось его лечение в больнице. По завершении следственных мероприятий суд во вторник отпустил на свободу Обута под юридический контроль", — уточнило DHA.Россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях как байкерша МотоТаня, погибла в понедельник в провинции Мугла в результате ДТП. СМИ писали, что мотоцикл Обута столкнулся с мотоциклом Озолиной. Авария произошла на трассе между городами Сёке и Милас у деревни Сарычай. Озолина умерла на месте, раненого Обута госпитализировали в больницу Миласа. Тело россиянки сейчас находится на судмедэкспертизе в Мугле.Возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство России в Анталье окажет содействие в репатриации тела, сообщили РИА Новости в дипмиссии.У страницы Озолиной в Instagram* почти миллион подписчиков и около двух миллионов — на YouTube. Девушка путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях. Последнюю публикацию она сделала из Измира. Обут также является блогером с 230 тысячами подписчиков в Instagram*.Хадриков разместил в соцсетях данные для сбора средств. В СМИ пока не появилось ни одной видеозаписи момента аварии. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240723/post-1961356817.html

https://ria.ru/20240723/baykersha-1961487414.html

https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html

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анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, мугла (провинция), россия, анталья (провинция), youtube