Город Киров отметит 650-летие со дня основания 22 сентября
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Город Киров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. День основания города Кирова будет отмечаться 22 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Депутаты законодательного собрания Кировской области приняли законопроект о введении в регионе нового праздника – Дня основания города Кирова (Хлынова, Вятки) 22 сентября. Решение основано на летописях и исторических документах, а также результатах исследования, проведенного кандидатом исторических наук Виктором Низовым", - говорится в сообщении.
По данным ученого, 22 сентября (по новому стилю) 1374 года в течение одного светового дня было заложено первое городское здание – Воздвиженская церковь, с чего и следует вести отсчет истории Хлынова-Вятки-Кирова. В течение одного светового дня на Руси возводились так называемые обетные храмы, посвященные значимым событиям. В их возведении принимали участие все жители поселения.
Как отметила кандидат исторических наук, научный сотрудник Кировского областного краеведческого музея Людмила Сенникова, очень не многие города России могут говорить о том, что основаны в конкретный день. В Кирове конкретная дата определена.
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"Город Киров в 2024 году отмечает свое 650-летие. В концепции празднования – три ключевых события: День города 12 июня, Ночь города 29 июня, исторический день основания Хлынова-Вятки-Кирова 22 сентября. С 2025 года День города и исторический день его основания будут совпадать – 22 сентября", — подчеркивается в сообщении.