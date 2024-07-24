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Город Киров отметит 650-летие со дня основания 22 сентября - РИА Новости, 24.07.2024
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Кировская область
 
17:59 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/osnovanie-1961779134.html
Город Киров отметит 650-летие со дня основания 22 сентября
Город Киров отметит 650-летие со дня основания 22 сентября - РИА Новости, 24.07.2024
Город Киров отметит 650-летие со дня основания 22 сентября
День основания города Кирова будет отмечаться 22 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:59
2024-07-24T17:59
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. День основания города Кирова будет отмечаться 22 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. "Депутаты законодательного собрания Кировской области приняли законопроект о введении в регионе нового праздника – Дня основания города Кирова (Хлынова, Вятки) 22 сентября. Решение основано на летописях и исторических документах, а также результатах исследования, проведенного кандидатом исторических наук Виктором Низовым", - говорится в сообщении. По данным ученого, 22 сентября (по новому стилю) 1374 года в течение одного светового дня было заложено первое городское здание – Воздвиженская церковь, с чего и следует вести отсчет истории Хлынова-Вятки-Кирова. В течение одного светового дня на Руси возводились так называемые обетные храмы, посвященные значимым событиям. В их возведении принимали участие все жители поселения. Как отметила кандидат исторических наук, научный сотрудник Кировского областного краеведческого музея Людмила Сенникова, очень не многие города России могут говорить о том, что основаны в конкретный день. В Кирове конкретная дата определена. &quot;Город Киров в 2024 году отмечает свое 650-летие. В концепции празднования – три ключевых события: День города 12 июня, Ночь города 29 июня, исторический день основания Хлынова-Вятки-Кирова 22 сентября. С 2025 года День города и исторический день его основания будут совпадать – 22 сентября&quot;, — подчеркивается в сообщении.
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киров, кировская область, россия, законодательное собрание кировской области
Кировская область, Киров, Кировская область, Россия, Законодательное Собрание Кировской области

Город Киров отметит 650-летие со дня основания 22 сентября

© Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Станислав Шаклеин
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Город Киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. День основания города Кирова будет отмечаться 22 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Депутаты законодательного собрания Кировской области приняли законопроект о введении в регионе нового праздника – Дня основания города Кирова (Хлынова, Вятки) 22 сентября. Решение основано на летописях и исторических документах, а также результатах исследования, проведенного кандидатом исторических наук Виктором Низовым", - говорится в сообщении.
По данным ученого, 22 сентября (по новому стилю) 1374 года в течение одного светового дня было заложено первое городское здание – Воздвиженская церковь, с чего и следует вести отсчет истории Хлынова-Вятки-Кирова. В течение одного светового дня на Руси возводились так называемые обетные храмы, посвященные значимым событиям. В их возведении принимали участие все жители поселения.
Как отметила кандидат исторических наук, научный сотрудник Кировского областного краеведческого музея Людмила Сенникова, очень не многие города России могут говорить о том, что основаны в конкретный день. В Кирове конкретная дата определена.
«

"Город Киров в 2024 году отмечает свое 650-летие. В концепции празднования – три ключевых события: День города 12 июня, Ночь города 29 июня, исторический день основания Хлынова-Вятки-Кирова 22 сентября. С 2025 года День города и исторический день его основания будут совпадать – 22 сентября", — подчеркивается в сообщении.

Киров - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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31 января, 17:14
 
Кировская областьКировКировская областьРоссияЗаконодательное Собрание Кировской области
 
 
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