https://ria.ru/20240724/osnovanie-1961779134.html

Город Киров отметит 650-летие со дня основания 22 сентября

Город Киров отметит 650-летие со дня основания 22 сентября - РИА Новости, 24.07.2024

Город Киров отметит 650-летие со дня основания 22 сентября

День основания города Кирова будет отмечаться 22 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:59

2024-07-24T17:59

2024-07-24T17:59

кировская область

киров

кировская область

россия

законодательное собрание кировской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_55c40c1b64e9644673ef3cb5fdf737e6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. День основания города Кирова будет отмечаться 22 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. "Депутаты законодательного собрания Кировской области приняли законопроект о введении в регионе нового праздника – Дня основания города Кирова (Хлынова, Вятки) 22 сентября. Решение основано на летописях и исторических документах, а также результатах исследования, проведенного кандидатом исторических наук Виктором Низовым", - говорится в сообщении. По данным ученого, 22 сентября (по новому стилю) 1374 года в течение одного светового дня было заложено первое городское здание – Воздвиженская церковь, с чего и следует вести отсчет истории Хлынова-Вятки-Кирова. В течение одного светового дня на Руси возводились так называемые обетные храмы, посвященные значимым событиям. В их возведении принимали участие все жители поселения. Как отметила кандидат исторических наук, научный сотрудник Кировского областного краеведческого музея Людмила Сенникова, очень не многие города России могут говорить о том, что основаны в конкретный день. В Кирове конкретная дата определена. "Город Киров в 2024 году отмечает свое 650-летие. В концепции празднования – три ключевых события: День города 12 июня, Ночь города 29 июня, исторический день основания Хлынова-Вятки-Кирова 22 сентября. С 2025 года День города и исторический день его основания будут совпадать – 22 сентября", — подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240131/kirov-1924630813.html

киров

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

киров, кировская область, россия, законодательное собрание кировской области