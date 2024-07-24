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В Орле установят пять бетонных укрытий для защиты от атак БПЛА - РИА Новости, 24.07.2024
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11:30 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/orel-1961652849.html
В Орле установят пять бетонных укрытий для защиты от атак БПЛА
В Орле установят пять бетонных укрытий для защиты от атак БПЛА - РИА Новости, 24.07.2024
В Орле установят пять бетонных укрытий для защиты от атак БПЛА
Пять бетонных укрытий для защиты жителей от атак украинских беспилотников установят в Орле ко Дню города, сообщили в пресс-службе правительства в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:30
2024-07-24T11:30
орел
орловская область
белгород
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пять бетонных укрытий для защиты жителей от атак украинских беспилотников установят в Орле ко Дню города, сообщили в пресс-службе правительства в Telegram-канале."К 5 августа в Орле появятся пять бетонных укрытий для защиты от угрозы атак БПЛА. Конструкции устанавливаются там, где в День города ожидается наибольшее скопление граждан: в Детском парке, парке Победы, вблизи сквера А.П. Ермолова, площади Ленина и сквера Комсомольский", – говорится в сообщении правительства региона. По данным властей, защитные сооружения возводят по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Решение об их строительстве было принято на заседании регионального оперативного штаба. Ранее модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установили в Белгороде на остановках общественного транспорта и в местах массового скопления людей.
https://ria.ru/20240312/ataka-1932454174.html
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орел, орловская область, белгород
Орел, Орловская область, Белгород
В Орле установят пять бетонных укрытий для защиты от атак БПЛА

В Орле ко Дню города установят пять бетонных укрытий для защиты от атак БПЛА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на город Орел
Вид на город Орел - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пять бетонных укрытий для защиты жителей от атак украинских беспилотников установят в Орле ко Дню города, сообщили в пресс-службе правительства в Telegram-канале.
«
"К 5 августа в Орле появятся пять бетонных укрытий для защиты от угрозы атак БПЛА. Конструкции устанавливаются там, где в День города ожидается наибольшее скопление граждан: в Детском парке, парке Победы, вблизи сквера А.П. Ермолова, площади Ленина и сквера Комсомольский", – говорится в сообщении правительства региона.
По данным властей, защитные сооружения возводят по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Решение об их строительстве было принято на заседании регионального оперативного штаба.
Ранее модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установили в Белгороде на остановках общественного транспорта и в местах массового скопления людей.
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