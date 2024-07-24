https://ria.ru/20240724/orel-1961652849.html

В Орле установят пять бетонных укрытий для защиты от атак БПЛА

В Орле установят пять бетонных укрытий для защиты от атак БПЛА - РИА Новости, 24.07.2024

В Орле установят пять бетонных укрытий для защиты от атак БПЛА

Пять бетонных укрытий для защиты жителей от атак украинских беспилотников установят в Орле ко Дню города, сообщили в пресс-службе правительства в... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:30

2024-07-24T11:30

2024-07-24T11:30

орел

орловская область

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938274326_0:0:3171:1784_1920x0_80_0_0_f7dd764ada71605e6badf1e8b3c91b00.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пять бетонных укрытий для защиты жителей от атак украинских беспилотников установят в Орле ко Дню города, сообщили в пресс-службе правительства в Telegram-канале."К 5 августа в Орле появятся пять бетонных укрытий для защиты от угрозы атак БПЛА. Конструкции устанавливаются там, где в День города ожидается наибольшее скопление граждан: в Детском парке, парке Победы, вблизи сквера А.П. Ермолова, площади Ленина и сквера Комсомольский", – говорится в сообщении правительства региона. По данным властей, защитные сооружения возводят по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Решение об их строительстве было принято на заседании регионального оперативного штаба. Ранее модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установили в Белгороде на остановках общественного транспорта и в местах массового скопления людей.

https://ria.ru/20240312/ataka-1932454174.html

орел

орловская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орел, орловская область, белгород