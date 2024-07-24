Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области объявили чрезвычайную пожарную опасность - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/opasnost-1961788631.html
В Воронежской области объявили чрезвычайную пожарную опасность
В Воронежской области объявили чрезвычайную пожарную опасность - РИА Новости, 24.07.2024
В Воронежской области объявили чрезвычайную пожарную опасность
Спасатели объявили в четырех районах Воронежской области чрезвычайную пожарную опасность из-за жаркой погоды, еще в пяти районах высокую пожарную опасность,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:35
2024-07-24T18:35
происшествия
воронежская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Спасатели объявили в четырех районах Воронежской области чрезвычайную пожарную опасность из-за жаркой погоды, еще в пяти районах высокую пожарную опасность, сообщило в среду главное управление МЧС РФ по региону. "По условиям погоды на территории четырех муниципальных образований сохраняется V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на территории пяти муниципальных районов наблюдается IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении. В Воронежской области 31 муниципальный район и три городских округа. Сейчас в регионе 24 градуса, местами дожди. Воронежская область сильно пострадала от природных пожаров летом 2010 года. Огонь уничтожил в регионе около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240722/evakuatsiya-1961119639.html
https://ria.ru/20240721/ogneborets-1960993594.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили чрезвычайную пожарную опасность

В четырех районах Воронежской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Спасатели объявили в четырех районах Воронежской области чрезвычайную пожарную опасность из-за жаркой погоды, еще в пяти районах высокую пожарную опасность, сообщило в среду главное управление МЧС РФ по региону.
«
"По условиям погоды на территории четырех муниципальных образований сохраняется V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на территории пяти муниципальных районов наблюдается IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Верхневилюйском районе эвакуируют людей из-за лесного пожара
22 июля, 05:47
В Воронежской области 31 муниципальный район и три городских округа.
Сейчас в регионе 24 градуса, местами дожди.
Воронежская область сильно пострадала от природных пожаров летом 2010 года. Огонь уничтожил в регионе около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей.
Спасательная операция по поиску пропавшего во время тушения лесного пожара огнеборца у села Белькачи в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Пожарный, пропавший в Якутии десять дней назад, сам вернулся в лагерь
21 июля, 05:33
 
ПроисшествияВоронежская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала