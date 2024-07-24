https://ria.ru/20240724/opasnost-1961788631.html

В Воронежской области объявили чрезвычайную пожарную опасность

В Воронежской области объявили чрезвычайную пожарную опасность - РИА Новости, 24.07.2024

В Воронежской области объявили чрезвычайную пожарную опасность

Спасатели объявили в четырех районах Воронежской области чрезвычайную пожарную опасность из-за жаркой погоды, еще в пяти районах высокую пожарную опасность,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:35

2024-07-24T18:35

2024-07-24T18:35

происшествия

воронежская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg

ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Спасатели объявили в четырех районах Воронежской области чрезвычайную пожарную опасность из-за жаркой погоды, еще в пяти районах высокую пожарную опасность, сообщило в среду главное управление МЧС РФ по региону. "По условиям погоды на территории четырех муниципальных образований сохраняется V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на территории пяти муниципальных районов наблюдается IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении. В Воронежской области 31 муниципальный район и три городских округа. Сейчас в регионе 24 градуса, местами дожди. Воронежская область сильно пострадала от природных пожаров летом 2010 года. Огонь уничтожил в регионе около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240722/evakuatsiya-1961119639.html

https://ria.ru/20240721/ogneborets-1960993594.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)