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В Омске собаки взяли след пропавшей школьницы из Москвы - РИА Новости, 24.07.2024
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13:54 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/omsk-1961704367.html
В Омске собаки взяли след пропавшей школьницы из Москвы
В Омске собаки взяли след пропавшей школьницы из Москвы - РИА Новости, 24.07.2024
В Омске собаки взяли след пропавшей школьницы из Москвы
Специально обученные собаки взяли след пропавшей в Омске 15-летней школьницы из Москвы и привели к реке Иртыш, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:54
2024-07-24T13:54
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ОМСК, 24 июл - РИА Новости. Специально обученные собаки взяли след пропавшей в Омске 15-летней школьницы из Москвы и привели к реке Иртыш, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Волонтеры и сотрудники полиции продолжают поиски пропавшей 15-летней школьницы Евангелины Алешкиной, которая с родителями приехала в Омск из Москвы. Семья поселилась в отеле "Ника", расположенном в парке Победы в Омске. После того, как 22 июля, перед вылетом всей ее семьи в столицу, девочка одна ушла погулять по парку, ее никто не видел. Затем начались ее поиски. Мать девочки со второй дочкой улетела в Москву. Отец Евангелины остался в Омске. "Продолжается поиск Евангелины Алешкиной. Сотрудники полиции и Росгвардии вместе с волонтерами из отрядов "Доброспас" и "ЛизаАлерт" вновь проверяют лесной массив парка Победы с привлечением специально обученных собак, осматривают берег реки. Одна из собак взяла след по вещам Евангелины и привела к Иртышу. Для проверки речного дна задействуются водолазы", - сообщили в пресс-службе. Ранее для поисков использовался БПЛА. СУСК РФ по Омской области возбудил уголовное дело по факту пропажи школьницы. Ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Омской области. Приметы подростка: на вид 15–17 лет, рост - 170–175 см, карие глаза и темные волосы ниже плеч. Отель она покинула в серых широких джинсах, футболке с изображением медведя и в кроссовках. При себе у девочки была черная сумка через плечо и темно-синий рюкзак.
https://ria.ru/20240723/priamurja-1961371813.html
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происшествия, омск, москва, омская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Омск, Москва, Омская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Омске собаки взяли след пропавшей школьницы из Москвы

В Омске собаки взяли след пропавшей школьницы из Москвы и привели к реке Иртыш

© Фото : пресс-служба УМВД России по Омской областиСотрудники полиции продолжают поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения Евангелины Алешковой
Сотрудники полиции продолжают поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения Евангелины Алешковой - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : пресс-служба УМВД России по Омской области
Сотрудники полиции продолжают поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения Евангелины Алешковой
Читать ria.ru в
ОМСК, 24 июл - РИА Новости. Специально обученные собаки взяли след пропавшей в Омске 15-летней школьницы из Москвы и привели к реке Иртыш, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Волонтеры и сотрудники полиции продолжают поиски пропавшей 15-летней школьницы Евангелины Алешкиной, которая с родителями приехала в Омск из Москвы. Семья поселилась в отеле "Ника", расположенном в парке Победы в Омске. После того, как 22 июля, перед вылетом всей ее семьи в столицу, девочка одна ушла погулять по парку, ее никто не видел. Затем начались ее поиски. Мать девочки со второй дочкой улетела в Москву. Отец Евангелины остался в Омске.
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"Продолжается поиск Евангелины Алешкиной. Сотрудники полиции и Росгвардии вместе с волонтерами из отрядов "Доброспас" и "ЛизаАлерт" вновь проверяют лесной массив парка Победы с привлечением специально обученных собак, осматривают берег реки. Одна из собак взяла след по вещам Евангелины и привела к Иртышу. Для проверки речного дна задействуются водолазы", - сообщили в пресс-службе.
Ранее для поисков использовался БПЛА. СУСК РФ по Омской области возбудил уголовное дело по факту пропажи школьницы. Ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Омской области.
Приметы подростка: на вид 15–17 лет, рост - 170–175 см, карие глаза и темные волосы ниже плеч. Отель она покинула в серых широких джинсах, футболке с изображением медведя и в кроссовках. При себе у девочки была черная сумка через плечо и темно-синий рюкзак.
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