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В подполье заявили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле
В подполье заявили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле - РИА Новости, 24.07.2024
В подполье заявили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле
Удар нанесен по судоремонтному заводу в Измаиле в Одесской области, где находились на ремонте 3 военных катера ВСУ, была мощная детонация, сообщил в среду РИА... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:32
2024-07-24T10:32
2024-07-24T10:48
специальная военная операция на украине
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Удар нанесен по судоремонтному заводу в Измаиле в Одесской области, где находились на ремонте 3 военных катера ВСУ, была мощная детонация, сообщил в среду РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Был удар по судоремонтному заводу, где находились три военных катера на ремонте. Состояние катеров не известно, но была мощная детонация", - заявил Лебедев.
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одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье заявили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле
Подполье: при ударе по судоремонтному заводу в Измаиле была мощная детонация