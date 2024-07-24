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В подполье заявили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 24.07.2024 (обновлено: 10:48 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/odessa-1961637175.html
В подполье заявили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле
В подполье заявили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле - РИА Новости, 24.07.2024
В подполье заявили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле
Удар нанесен по судоремонтному заводу в Измаиле в Одесской области, где находились на ремонте 3 военных катера ВСУ, была мощная детонация, сообщил в среду РИА... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:32
2024-07-24T10:48
специальная военная операция на украине
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Удар нанесен по судоремонтному заводу в Измаиле в Одесской области, где находились на ремонте 3 военных катера ВСУ, была мощная детонация, сообщил в среду РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Был удар по судоремонтному заводу, где находились три военных катера на ремонте. Состояние катеров не известно, но была мощная детонация", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941212522.html
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одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье заявили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле

Подполье: при ударе по судоремонтному заводу в Измаиле была мощная детонация

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный на месте пожара
Украинский пожарный на месте пожара - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Удар нанесен по судоремонтному заводу в Измаиле в Одесской области, где находились на ремонте 3 военных катера ВСУ, была мощная детонация, сообщил в среду РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Был удар по судоремонтному заводу, где находились три военных катера на ремонте. Состояние катеров не известно, но была мощная детонация", - заявил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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