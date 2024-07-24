https://ria.ru/20240724/odessa-1961637175.html

В подполье заявили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле

В подполье заявили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле - РИА Новости, 24.07.2024

В подполье заявили о мощной детонации на судоремонтном заводе в Измаиле

Удар нанесен по судоремонтному заводу в Измаиле в Одесской области, где находились на ремонте 3 военных катера ВСУ, была мощная детонация, сообщил в среду РИА... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:32

2024-07-24T10:32

2024-07-24T10:48

специальная военная операция на украине

одесская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Удар нанесен по судоремонтному заводу в Измаиле в Одесской области, где находились на ремонте 3 военных катера ВСУ, была мощная детонация, сообщил в среду РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Был удар по судоремонтному заводу, где находились три военных катера на ремонте. Состояние катеров не известно, но была мощная детонация", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941212522.html

одесская область

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одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины