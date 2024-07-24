https://ria.ru/20240724/obvinenie-1961822886.html
Подозреваемому в подрыве автомобиля в Москве заочно предъявили обвинение
Подозреваемому в подрыве автомобиля в Москве заочно предъявили обвинение - РИА Новости, 24.07.2024
Подозреваемому в подрыве автомобиля в Москве заочно предъявили обвинение
Фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня по делу о подрыве автомобиля в Москве, заочно предъявлено... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:08
2024-07-24T21:08
2024-07-24T21:08
происшествия
москва
россия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня по делу о подрыве автомобиля в Москве, заочно предъявлено обвинение, сообщили в среду РИА Новости в Замоскворецком суде. "Серебрякову заочно предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства. Ранее фигурант находился в статусе подозреваемого. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова, он объявлен в международный розыск. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве.
https://ria.ru/20240413/prozorov-1939735657.html
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Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан в турецком Бодруме, сообщило МВД Турции и опубликовало видео.
По данным турецкого министерства, задержанного зовут Евгений Серебряков, он гражданин России.
2024-07-24T21:08
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происшествия, москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Россия, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Подозреваемому в подрыве автомобиля в Москве заочно предъявили обвинение
Фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве заочно предъявлено обвинение