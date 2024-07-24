Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/obstrel-1961836511.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 24.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, центру Горловки и Макеевке, сообщило... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:17
2024-07-24T23:17
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
макеевка
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960748556_164:43:833:420_1920x0_80_0_0_a881297441e78595800636c3276a9023.jpg
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, центру Горловки и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ с 18.45 по 21.20 выпустили восемь снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Макеевке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240724/zaluzhnyj-1961832833.html
https://ria.ru/20240724/vsu-1961817464.html
донецк
горловка
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960748556_167:0:784:463_1920x0_80_0_0_bb3ebb4680e5d1ebe19b37678814dcd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, макеевка, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

ВСУ выпустили 10 натовских снарядов по Донецку, центру Горловки и Макеевке

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Макеевке в ДНР
Последствия атаки ВСУ в Макеевке в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Макеевке в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, центру Горловки и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
СМИ: Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34
Вчера, 22:45
Кроме того, ВСУ с 18.45 по 21.20 выпустили восемь снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и Макеевке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
"Сложная ситуация". Генштаб ВСУ сделал заявление
Вчера, 20:38
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаМакеевкаСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала