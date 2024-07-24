https://ria.ru/20240724/netanyakhu-1961834613.html

Противники Нетаньяху выпустили насекомых в отеле делегации Израиля

Противники Нетаньяху выпустили насекомых в отеле делегации Израиля - РИА Новости, 24.07.2024

Противники Нетаньяху выпустили насекомых в отеле делегации Израиля

Противники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху использовали против чиновника насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле в Вашингтоне, сообщают... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T23:03

2024-07-24T23:03

2024-07-24T23:03

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

камала харрис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842316597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b094d11a4425f274c756664f4c5434cf.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Противники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху использовали против чиновника насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле в Вашингтоне, сообщают активисты в соцсетях. Видеозапись, выложенную пропалестинским активистом, комментирует в своем аккаунте в соцсети Х член палаты представителей Нэнси Мэйс. "Любящие демократию Американцы и члены конгресса готовятся слушать речь Нетаньяху, а в это время сторонники террористов и безумные экстремисты, вероятно, все еще живущие в подвалах своих родителей, делают такое", - написала законодатель. Так она отреагировала на видео, на котором якобы в коридорах гостиницы, где остановился Нетаньяху, личинки и кузнечики, насекомые на столе в конференц-зале, где установлены флаги Израиля и США. В другом эпизоде видео снимают якобы коридор гостиницы, слышно как по громкой связи под звуки сирены передают сообщение о пожаре. Как сообщили ранее РИА Новости в полиции Вашингтона, до 50 тысяч человек, как ожидается, могут принять участие в уличных протестах в районе Капитолия, когда Нетаньяху будет выступать с речью перед конгрессом. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно - с вице-президентом Камалой Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20240724/vashington-1961802275.html

https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961829851.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, камала харрис