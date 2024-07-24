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Противники Нетаньяху выпустили насекомых в отеле делегации Израиля - РИА Новости, 24.07.2024
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23:03 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/netanyakhu-1961834613.html
Противники Нетаньяху выпустили насекомых в отеле делегации Израиля
Противники Нетаньяху выпустили насекомых в отеле делегации Израиля - РИА Новости, 24.07.2024
Противники Нетаньяху выпустили насекомых в отеле делегации Израиля
Противники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху использовали против чиновника насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле в Вашингтоне, сообщают... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:03
2024-07-24T23:03
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Противники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху использовали против чиновника насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле в Вашингтоне, сообщают активисты в соцсетях. Видеозапись, выложенную пропалестинским активистом, комментирует в своем аккаунте в соцсети Х член палаты представителей Нэнси Мэйс. "Любящие демократию Американцы и члены конгресса готовятся слушать речь Нетаньяху, а в это время сторонники террористов и безумные экстремисты, вероятно, все еще живущие в подвалах своих родителей, делают такое", - написала законодатель. Так она отреагировала на видео, на котором якобы в коридорах гостиницы, где остановился Нетаньяху, личинки и кузнечики, насекомые на столе в конференц-зале, где установлены флаги Израиля и США. В другом эпизоде видео снимают якобы коридор гостиницы, слышно как по громкой связи под звуки сирены передают сообщение о пожаре. Как сообщили ранее РИА Новости в полиции Вашингтона, до 50 тысяч человек, как ожидается, могут принять участие в уличных протестах в районе Капитолия, когда Нетаньяху будет выступать с речью перед конгрессом. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно - с вице-президентом Камалой Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20240724/vashington-1961802275.html
https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961829851.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, камала харрис
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Камала Харрис
Противники Нетаньяху выпустили насекомых в отеле делегации Израиля

Противники Нетаньяху выпустили насекомых и включили сигнализацию в его отеле

© AP Photo / Amir Cohen/PoolПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Amir Cohen/Pool
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Противники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху использовали против чиновника насекомых и пожарную сигнализацию в его отеле в Вашингтоне, сообщают активисты в соцсетях.
Видеозапись, выложенную пропалестинским активистом, комментирует в своем аккаунте в соцсети Х член палаты представителей Нэнси Мэйс. "Любящие демократию Американцы и члены конгресса готовятся слушать речь Нетаньяху, а в это время сторонники террористов и безумные экстремисты, вероятно, все еще живущие в подвалах своих родителей, делают такое", - написала законодатель.
Протестующие на улицах Вашингтона накануне выступления премьера Израиля Нетаньяху в Конгрессе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Жители Вашингтона протестуют против выступления Нетаньяху в конгрессе
Вчера, 19:29
Так она отреагировала на видео, на котором якобы в коридорах гостиницы, где остановился Нетаньяху, личинки и кузнечики, насекомые на столе в конференц-зале, где установлены флаги Израиля и США. В другом эпизоде видео снимают якобы коридор гостиницы, слышно как по громкой связи под звуки сирены передают сообщение о пожаре.
Как сообщили ранее РИА Новости в полиции Вашингтона, до 50 тысяч человек, как ожидается, могут принять участие в уличных протестах в районе Капитолия, когда Нетаньяху будет выступать с речью перед конгрессом.
В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно - с вице-президентом Камалой Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Нетаньяху назвал протестующих против его речи в конгрессе "идиотами Ирана"
Вчера, 22:20
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденКамала Харрис
 
 
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