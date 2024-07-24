https://ria.ru/20240724/netanyakhu-1961828216.html

Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс

Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс - РИА Новости, 24.07.2024

Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс

На Ближнем Востоке нужно создать аналогичный НАТО альянс, направленный против "угрозы" со стороны Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:03

2024-07-24T22:03

2024-07-24T23:08

ближний восток

нато

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:46:2907:1681_1920x0_80_0_0_66148af0d1335e2c19a3665b364fdd42.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. На Ближнем Востоке нужно создать аналогичный НАТО альянс, направленный против "угрозы" со стороны Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на выступлении в конгрессе США."А теперь я хотел бы изложить свое видение Ближнего Востока в целом. Оно частично основывается на том, чему мы стали свидетелями после Второй мировой войны. Тогда, после войны, Америка создала альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана", — подчеркнул он.Как отметил политик, любая страна региона, которая нормализует отношения с Тель-Авивом, должна получить приглашение в этот альянс. Он также заявил, что при победе Израиля в Газе и ее "демилитаризации и дерадикализации" наступит "безопасное будущее, процветание и мир". Кроме того, Нетаньяху отметил активные усилия Тель-Авива по освобождению заложников в Газе и выразил уверенность, что они увенчаются успехом.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355578.html

https://ria.ru/20240724/vashington-1961802275.html

https://ria.ru/20240724/konflikt-1915630213.html

ближний восток

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ближний восток, нато, в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху