Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс
Нетаньяху: Израиль предлагает США создать на Ближнем Востоке аналог НАТО
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. На Ближнем Востоке нужно создать аналогичный НАТО альянс, направленный против "угрозы" со стороны Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на выступлении в конгрессе США.
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"А теперь я хотел бы изложить свое видение Ближнего Востока в целом. Оно частично основывается на том, чему мы стали свидетелями после Второй мировой войны. Тогда, после войны, Америка создала альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана", — подчеркнул он.
Как отметил политик, любая страна региона, которая нормализует отношения с Тель-Авивом, должна получить приглашение в этот альянс. Он также заявил, что при победе Израиля в Газе и ее "демилитаризации и дерадикализации" наступит "безопасное будущее, процветание и мир".
Кроме того, Нетаньяху отметил активные усилия Тель-Авива по освобождению заложников в Газе и выразил уверенность, что они увенчаются успехом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.