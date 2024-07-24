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Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс - РИА Новости, 24.07.2024
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22:03 24.07.2024 (обновлено: 23:08 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/netanyakhu-1961828216.html
Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс
Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс - РИА Новости, 24.07.2024
Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс
На Ближнем Востоке нужно создать аналогичный НАТО альянс, направленный против "угрозы" со стороны Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:03
2024-07-24T23:08
ближний восток
нато
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. На Ближнем Востоке нужно создать аналогичный НАТО альянс, направленный против "угрозы" со стороны Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на выступлении в конгрессе США.&quot;А теперь я хотел бы изложить свое видение Ближнего Востока в целом. Оно частично основывается на том, чему мы стали свидетелями после Второй мировой войны. Тогда, после войны, Америка создала альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана&quot;, — подчеркнул он.Как отметил политик, любая страна региона, которая нормализует отношения с Тель-Авивом, должна получить приглашение в этот альянс. Он также заявил, что при победе Израиля в Газе и ее "демилитаризации и дерадикализации" наступит "безопасное будущее, процветание и мир". Кроме того, Нетаньяху отметил активные усилия Тель-Авива по освобождению заложников в Газе и выразил уверенность, что они увенчаются успехом.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355578.html
https://ria.ru/20240724/vashington-1961802275.html
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ближний восток, нато, в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху
Ближний Восток, НАТО, В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс

Нетаньяху: Израиль предлагает США создать на Ближнем Востоке аналог НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. На Ближнем Востоке нужно создать аналогичный НАТО альянс, направленный против "угрозы" со стороны Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на выступлении в конгрессе США.
«

"А теперь я хотел бы изложить свое видение Ближнего Востока в целом. Оно частично основывается на том, чему мы стали свидетелями после Второй мировой войны. Тогда, после войны, Америка создала альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана", — подчеркнул он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Лавров не исключил, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном
17 июля, 20:44
Как отметил политик, любая страна региона, которая нормализует отношения с Тель-Авивом, должна получить приглашение в этот альянс. Он также заявил, что при победе Израиля в Газе и ее "демилитаризации и дерадикализации" наступит "безопасное будущее, процветание и мир".
Кроме того, Нетаньяху отметил активные усилия Тель-Авива по освобождению заложников в Газе и выразил уверенность, что они увенчаются успехом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Протестующие на улицах Вашингтона накануне выступления премьера Израиля Нетаньяху в Конгрессе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Жители Вашингтона протестуют против выступления Нетаньяху в конгрессе
Вчера, 19:29
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
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Вчера, 19:55
 
Ближний ВостокНАТОВ миреИзраильСШАБиньямин Нетаньяху
 
 
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