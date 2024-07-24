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Нетаньяху заявил, что усилия по освобождению заложников увенчаются успехом - РИА Новости, 24.07.2024
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21:38 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961825360.html
Нетаньяху заявил, что усилия по освобождению заложников увенчаются успехом
Нетаньяху заявил, что усилия по освобождению заложников увенчаются успехом - РИА Новости, 24.07.2024
Нетаньяху заявил, что усилия по освобождению заложников увенчаются успехом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об активных усилиях по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, выразил уверенность, что они увенчаются... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:38
2024-07-24T21:38
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об активных усилиях по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, выразил уверенность, что они увенчаются успехом. "Мы активно участвуем в интенсивных усилиях по их (заложников – ред.) освобождению. И я уверен, что эти усилия могут увенчаться успехом. Некоторые из них предпринимаются прямо сейчас", – сказал Нетаньяху в обращении к американскому конгрессу, кадры транслируют телеканалы.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил, что усилия по освобождению заложников увенчаются успехом

Нетаньяху: активные усилия по освобождению заложников в Газе увенчаются успехом

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об активных усилиях по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, выразил уверенность, что они увенчаются успехом.
«
"Мы активно участвуем в интенсивных усилиях по их (заложников – ред.) освобождению. И я уверен, что эти усилия могут увенчаться успехом. Некоторые из них предпринимаются прямо сейчас", – сказал Нетаньяху в обращении к американскому конгрессу, кадры транслируют телеканалы.
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СМИ: отношение Харрис к Нетаньяху будет не таким, как у Байдена
23 июля, 17:10
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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