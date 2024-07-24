https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961825360.html

Нетаньяху заявил, что усилия по освобождению заложников увенчаются успехом

Нетаньяху заявил, что усилия по освобождению заложников увенчаются успехом - РИА Новости, 24.07.2024

Нетаньяху заявил, что усилия по освобождению заложников увенчаются успехом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об активных усилиях по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, выразил уверенность, что они увенчаются... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T21:38

2024-07-24T21:38

2024-07-24T21:38

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об активных усилиях по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, выразил уверенность, что они увенчаются успехом. "Мы активно участвуем в интенсивных усилиях по их (заложников – ред.) освобождению. И я уверен, что эти усилия могут увенчаться успехом. Некоторые из них предпринимаются прямо сейчас", – сказал Нетаньяху в обращении к американскому конгрессу, кадры транслируют телеканалы.

https://ria.ru/20240723/kharris-1961522358.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году