https://ria.ru/20240724/nepal-1961630132.html
При крушении самолета в Непале погибли 18 человек
При крушении самолета в Непале погибли 18 человек - РИА Новости, 24.07.2024
При крушении самолета в Непале погибли 18 человек
Восемнадцать человек погибли при крушении самолета Saurya Airlines в столице Непала, капитан самолета выжил, находится в больнице, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:00
2024-07-24T10:00
2024-07-24T12:15
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Восемнадцать человек погибли при крушении самолета Saurya Airlines в столице Непала, капитан самолета выжил, находится в больнице, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Трибхуван Субаш Джа изданию Himalayan Times."На борту самолета находились девятнадцать человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, с места крушения были извлечены восемнадцать тел. Капитан самолета был срочно доставлен в больницу", - сказал он.Компания Saurya Airlines также опубликовала список пассажиров разбившегося самолета, согласно которому он перевозил только сотрудников авиакомпании.Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего самолет загорелся и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.
https://ria.ru/20240722/samolet-1961286244.html
https://ria.ru/20240718/samolet-1960582193.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал
При крушении самолета в Непале погибли 18 человек
При крушении самолета в Непале погибли 18 человек, пилот выжил
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости.
Восемнадцать человек погибли при крушении самолета Saurya Airlines в столице Непала, капитан самолета выжил, находится в больнице, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Трибхуван Субаш Джа изданию Himalayan Times
.
"На борту самолета находились девятнадцать человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, с места крушения были извлечены восемнадцать тел. Капитан самолета был срочно доставлен в больницу", - сказал он.
Компания Saurya Airlines также опубликовала список пассажиров разбившегося самолета, согласно которому он перевозил только сотрудников авиакомпании.
Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего самолет загорелся и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Базирующаяся в Катманду
Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.