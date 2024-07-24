https://ria.ru/20240724/nepal-1961630132.html

При крушении самолета в Непале погибли 18 человек

При крушении самолета в Непале погибли 18 человек - РИА Новости, 24.07.2024

При крушении самолета в Непале погибли 18 человек

Восемнадцать человек погибли при крушении самолета Saurya Airlines в столице Непала, капитан самолета выжил, находится в больнице, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:00

2024-07-24T10:00

2024-07-24T12:15

в мире

непал

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Восемнадцать человек погибли при крушении самолета Saurya Airlines в столице Непала, капитан самолета выжил, находится в больнице, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Трибхуван Субаш Джа изданию Himalayan Times."На борту самолета находились девятнадцать человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, с места крушения были извлечены восемнадцать тел. Капитан самолета был срочно доставлен в больницу", - сказал он.Компания Saurya Airlines также опубликовала список пассажиров разбившегося самолета, согласно которому он перевозил только сотрудников авиакомпании.Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего самолет загорелся и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.

https://ria.ru/20240722/samolet-1961286244.html

https://ria.ru/20240718/samolet-1960582193.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, непал