https://ria.ru/20240724/nato-1961741268.html

Российский дипломат обвинила НАТО в попытке дестабилизировать регион ОБСЕ

Российский дипломат обвинила НАТО в попытке дестабилизировать регион ОБСЕ - РИА Новости, 24.07.2024

Российский дипломат обвинила НАТО в попытке дестабилизировать регион ОБСЕ

Североатлантический альянс во главе с США не ограничивается той войной, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, а пытается... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:50

2024-07-24T15:50

2024-07-24T15:50

россия

сша

киев

обсе

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ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Североатлантический альянс во главе с США не ограничивается той войной, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, а пытается дестабилизировать уже весь регион ОБСЕ, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Североатлантический альянс во главе с США уже не ограничивается той войной, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, а пытается дестабилизировать уже весь регион ОБСЕ", - заявила Жданова в среду, выступая на 1085-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат пояснила, что "практически подчистую ими были разрушены договорённости в сфере контроля над вооружениями в Европе". "На этом фоне риски стратегического характера несёт решение Вашингтона начать с 2026 года развёртывание на германской территории новых американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, а также гиперзвукового оружия. Сколько ещё Европе нужно подтверждений того, что Вашингтон ставит "под ружьё" весь континент?" - добавила Жданова. Она также отметила, что в РФ "прекрасно понимают, что всё выше перечисленное – часть общей многомерной стратегии западного альянса по нанесению ущерба" РФ и российским гражданам, "причём любой ценой".

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240214/zapad-1927398236.html

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сша

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, киев, обсе