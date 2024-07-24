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Российский дипломат обвинила НАТО в попытке дестабилизировать регион ОБСЕ - РИА Новости, 24.07.2024
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15:50 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/nato-1961741268.html
Российский дипломат обвинила НАТО в попытке дестабилизировать регион ОБСЕ
Российский дипломат обвинила НАТО в попытке дестабилизировать регион ОБСЕ - РИА Новости, 24.07.2024
Российский дипломат обвинила НАТО в попытке дестабилизировать регион ОБСЕ
Североатлантический альянс во главе с США не ограничивается той войной, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, а пытается... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:50
2024-07-24T15:50
россия
сша
киев
обсе
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ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Североатлантический альянс во главе с США не ограничивается той войной, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, а пытается дестабилизировать уже весь регион ОБСЕ, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Североатлантический альянс во главе с США уже не ограничивается той войной, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, а пытается дестабилизировать уже весь регион ОБСЕ", - заявила Жданова в среду, выступая на 1085-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат пояснила, что "практически подчистую ими были разрушены договорённости в сфере контроля над вооружениями в Европе". "На этом фоне риски стратегического характера несёт решение Вашингтона начать с 2026 года развёртывание на германской территории новых американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, а также гиперзвукового оружия. Сколько ещё Европе нужно подтверждений того, что Вашингтон ставит "под ружьё" весь континент?" - добавила Жданова. Она также отметила, что в РФ "прекрасно понимают, что всё выше перечисленное – часть общей многомерной стратегии западного альянса по нанесению ущерба" РФ и российским гражданам, "причём любой ценой".
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россия, сша, киев, обсе
Россия, США, Киев, ОБСЕ
Российский дипломат обвинила НАТО в попытке дестабилизировать регион ОБСЕ

Дипломат Жданова: НАТО пытается дестабилизировать уже весь регион ОБСЕ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ВЕНА, 24 июл - РИА Новости. Североатлантический альянс во главе с США не ограничивается той войной, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, а пытается дестабилизировать уже весь регион ОБСЕ, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«
"Североатлантический альянс во главе с США уже не ограничивается той войной, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, а пытается дестабилизировать уже весь регион ОБСЕ", - заявила Жданова в среду, выступая на 1085-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
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Дипломат пояснила, что "практически подчистую ими были разрушены договорённости в сфере контроля над вооружениями в Европе".
"На этом фоне риски стратегического характера несёт решение Вашингтона начать с 2026 года развёртывание на германской территории новых американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, а также гиперзвукового оружия. Сколько ещё Европе нужно подтверждений того, что Вашингтон ставит "под ружьё" весь континент?" - добавила Жданова.
Она также отметила, что в РФ "прекрасно понимают, что всё выше перечисленное – часть общей многомерной стратегии западного альянса по нанесению ущерба" РФ и российским гражданам, "причём любой ценой".
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