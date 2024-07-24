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На Западе забили тревогу после мощного удара по ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
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10:20 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/mwm-1961634676.html
На Западе забили тревогу после мощного удара по ВСУ
На Западе забили тревогу после мощного удара по ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
На Западе забили тревогу после мощного удара по ВСУ
Вооруженные силы Украины понесли одну из крупнейших потерь западных наемников под Харьковом, пишет Military Watch. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:20
2024-07-24T10:20
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли одну из крупнейших потерь западных наемников под Харьковом, пишет Military Watch."Последний удар представляет собой одну из крупнейших потерь западных наемников на Украине за 2024 год", — говорится в материале.Как указали журналисты, российские военные стали активно выискивать и уничтожать иностранных военнослужащих в рядах украинских вооруженных сил.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области, в результате которого были уничтожены около 50 иностранных инструкторов.Минобороны России уже сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не относятся к комбатантам и не имеют права на статус военнопленного.По данным ведомства, всего за время спецоперации в соседнюю страну прибыли более 13 тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240723/ft-1961498243.html
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в мире, украина, харьков, харьковская область, политика, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьков, Харьковская область, Политика, Вооруженные силы Украины
На Западе забили тревогу после мощного удара по ВСУ

MWM: ВСУ понесли крупную потерю западных наемников под Харьковом

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли одну из крупнейших потерь западных наемников под Харьковом, пишет Military Watch.
«
"Последний удар представляет собой одну из крупнейших потерь западных наемников на Украине за 2024 год", — говорится в материале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости об американской помощи
Вчера, 15:40
Как указали журналисты, российские военные стали активно выискивать и уничтожать иностранных военнослужащих в рядах украинских вооруженных сил.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области, в результате которого были уничтожены около 50 иностранных инструкторов.
Минобороны России уже сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не относятся к комбатантам и не имеют права на статус военнопленного.
По данным ведомства, всего за время спецоперации в соседнюю страну прибыли более 13 тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине
Вчера, 13:07
 
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