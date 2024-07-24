На Западе забили тревогу после мощного удара по ВСУ
MWM: ВСУ понесли крупную потерю западных наемников под Харьковом
© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли одну из крупнейших потерь западных наемников под Харьковом, пишет Military Watch.
«
"Последний удар представляет собой одну из крупнейших потерь западных наемников на Украине за 2024 год", — говорится в материале.
Как указали журналисты, российские военные стали активно выискивать и уничтожать иностранных военнослужащих в рядах украинских вооруженных сил.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области, в результате которого были уничтожены около 50 иностранных инструкторов.
Минобороны России уже сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не относятся к комбатантам и не имеют права на статус военнопленного.
По данным ведомства, всего за время спецоперации в соседнюю страну прибыли более 13 тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>