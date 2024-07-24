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МВД Германии по ошибке запретило YouTube-канал компании Chanel
МВД Германии по ошибке запретило YouTube-канал компании Chanel - РИА Новости, 24.07.2024
МВД Германии по ошибке запретило YouTube-канал компании Chanel
Министерство внутренних дел Германии по ошибке внесло в список запрещенных YouTube-канал французской компании Chanel, сообщает новостной портал t-online. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:24
2024-07-24T23:24
2024-07-24T23:24
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БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии по ошибке внесло в список запрещенных YouTube-канал французской компании Chanel, сообщает новостной портал t-online. "В ходе запрета Исламского центра Гамбурга (ИЦГ), федеральное министерство внутренних дел совершило оплошность. В объявлении о запрете, опубликованном в Федеральном вестнике (печатный орган ведомств Германии - ред.), ведомство также включило в список YouTube-канал люксового бренда Chanel", - пишет портал. Ссылка на канал появилась среди прочих ссылок на соцсети запрещенного центра исламистов. В МВД объяснили это "редакционным недосмотром". Запрет центра ведомство ранее аргументировало его связями с ливанским движением "Хезболла", деятельность которого запрещена на территории Германии.
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в мире, технологии, германия, chanel, хезболла
В мире, Технологии, Германия, Chanel, Хезболла
МВД Германии по ошибке запретило YouTube-канал компании Chanel
МВД Германии по ошибке внесло YouTube-канал компании Chanel в список запрещенных