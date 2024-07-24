https://ria.ru/20240724/mvd-1961837098.html

МВД Германии по ошибке запретило YouTube-канал компании Chanel

МВД Германии по ошибке запретило YouTube-канал компании Chanel - РИА Новости, 24.07.2024

МВД Германии по ошибке запретило YouTube-канал компании Chanel

Министерство внутренних дел Германии по ошибке внесло в список запрещенных YouTube-канал французской компании Chanel, сообщает новостной портал t-online. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T23:24

2024-07-24T23:24

2024-07-24T23:24

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БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии по ошибке внесло в список запрещенных YouTube-канал французской компании Chanel, сообщает новостной портал t-online. "В ходе запрета Исламского центра Гамбурга (ИЦГ), федеральное министерство внутренних дел совершило оплошность. В объявлении о запрете, опубликованном в Федеральном вестнике (печатный орган ведомств Германии - ред.), ведомство также включило в список YouTube-канал люксового бренда Chanel", - пишет портал. Ссылка на канал появилась среди прочих ссылок на соцсети запрещенного центра исламистов. В МВД объяснили это "редакционным недосмотром". Запрет центра ведомство ранее аргументировало его связями с ливанским движением "Хезболла", деятельность которого запрещена на территории Германии.

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в мире, технологии, германия, chanel, хезболла