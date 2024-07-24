https://ria.ru/20240724/mvd-1961654930.html

В России объявили в розыск сына основателя Chronopay

В России объявили в розыск сына основателя Chronopay - РИА Новости, 24.07.2024

В России объявили в розыск сына основателя Chronopay

МВД России объявило в розыск сына основателя компании Chronopay Павла Врублевского 19-летнего Петра, следует из базы ведомства. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:34

2024-07-24T11:34

2024-07-24T11:34

происшествия

россия

москва

chronopay

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск сына основателя компании Chronopay Павла Врублевского 19-летнего Петра, следует из базы ведомства. "Петр Павлович Врублевский, 20.12.2004. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указана. В марте 2022 года Мещанский суд Москвы арестовал Павла Врублевского по делу о мошенничестве.

https://ria.ru/20231126/stoun-1911922473.html

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2024

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происшествия, россия, москва, chronopay