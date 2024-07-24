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В России объявили в розыск сына основателя Chronopay - РИА Новости, 24.07.2024
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11:34 24.07.2024
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В России объявили в розыск сына основателя Chronopay
В России объявили в розыск сына основателя Chronopay - РИА Новости, 24.07.2024
В России объявили в розыск сына основателя Chronopay
МВД России объявило в розыск сына основателя компании Chronopay Павла Врублевского 19-летнего Петра, следует из базы ведомства. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:34
2024-07-24T11:34
происшествия
россия
москва
chronopay
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск сына основателя компании Chronopay Павла Врублевского 19-летнего Петра, следует из базы ведомства. "Петр Павлович Врублевский, 20.12.2004. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указана. В марте 2022 года Мещанский суд Москвы арестовал Павла Врублевского по делу о мошенничестве.
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происшествия, россия, москва, chronopay
Происшествия, Россия, Москва, Chronopay
В России объявили в розыск сына основателя Chronopay

МВД объявило в розыск сына основателя Chronopay Павла Врублевского

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск сына основателя компании Chronopay Павла Врублевского 19-летнего Петра, следует из базы ведомства.
«
"Петр Павлович Врублевский, 20.12.2004. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указана.
В марте 2022 года Мещанский суд Москвы арестовал Павла Врублевского по делу о мошенничестве.
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ПроисшествияРоссияМоскваChronopay
 
 
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