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Ощущение возраста у россиян сместилось, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.07.2024
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11:41 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/murashko-1961656519.html
Ощущение возраста у россиян сместилось, заявил Мурашко
Ощущение возраста у россиян сместилось, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.07.2024
Ощущение возраста у россиян сместилось, заявил Мурашко
Возраст у россиян сместился примерно на 10 лет, так, например, тем, кому сейчас 40 лет, чувствуют себя на 30, а 50-летние - на 40, заявил министр... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:41
2024-07-24T11:41
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Возраст у россиян сместился примерно на 10 лет, так, например, тем, кому сейчас 40 лет, чувствуют себя на 30, а 50-летние - на 40, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня возраст сместился. Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами, их сравнивают с 30-летними. Те, кто достиг возраста 50, чувствуют себя как 40-летние. Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью",- сказал Мурашко журналистам на форуме "Здоровое общество". Ранее Мурашко сообщал, что показатель по росту ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 году был перевыполнен, это большое достижение, которое говорит об успехе всей отрасли.
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Ощущение возраста у россиян сместилось, заявил Мурашко

Мурашко: ощущение возраста у россиян сместилось - в 40 лет чувствуют себя на 30

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди на прогулке у реки Салгир в Симферополе
Люди на прогулке у реки Салгир в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Люди на прогулке у реки Салгир в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Возраст у россиян сместился примерно на 10 лет, так, например, тем, кому сейчас 40 лет, чувствуют себя на 30, а 50-летние - на 40, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Сегодня возраст сместился. Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами, их сравнивают с 30-летними. Те, кто достиг возраста 50, чувствуют себя как 40-летние. Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью",- сказал Мурашко журналистам на форуме "Здоровое общество".
Ранее Мурашко сообщал, что показатель по росту ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 году был перевыполнен, это большое достижение, которое говорит об успехе всей отрасли.
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