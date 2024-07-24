https://ria.ru/20240724/murashko-1961656519.html

Ощущение возраста у россиян сместилось, заявил Мурашко

Ощущение возраста у россиян сместилось, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.07.2024

Ощущение возраста у россиян сместилось, заявил Мурашко

Возраст у россиян сместился примерно на 10 лет, так, например, тем, кому сейчас 40 лет, чувствуют себя на 30, а 50-летние - на 40, заявил министр... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:41

2024-07-24T11:41

2024-07-24T11:41

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Возраст у россиян сместился примерно на 10 лет, так, например, тем, кому сейчас 40 лет, чувствуют себя на 30, а 50-летние - на 40, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня возраст сместился. Люди, которым сегодня 40, чувствуют себя лучше по сравнению с предыдущими периодами, их сравнивают с 30-летними. Те, кто достиг возраста 50, чувствуют себя как 40-летние. Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью",- сказал Мурашко журналистам на форуме "Здоровое общество". Ранее Мурашко сообщал, что показатель по росту ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 году был перевыполнен, это большое достижение, которое говорит об успехе всей отрасли.

https://ria.ru/20231019/starost-1903787353.html

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общество, россия, михаил мурашко