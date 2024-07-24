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Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей - РИА Новости, 24.07.2024
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10:08 24.07.2024 (обновлено: 11:51 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/mrot-1961631831.html
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей - РИА Новости, 24.07.2024
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей
Минимальный размер оплаты труда может вырасти до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, свидетельствует законопроект Минтруда. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:08
2024-07-24T11:51
россия
экономика
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда может вырасти до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, свидетельствует законопроект Минтруда.&quot;Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 рублей&quot;, — приводит пресс-служба ведомства слова главы Минтруда Антона Котякова.МРОТ вырастет на 16,6%, изменение затронет 4,2 миллиона человек.В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей.В мае президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц. Глава государства по итогам своего послания парламенту указал правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами.
https://ria.ru/20240624/oklad-1954989592.html
https://ria.ru/20240401/mrot-1937087475.html
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россия, экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Россия, Экономика, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей

Минтруд предложил увеличить МРОТ с января до 22 440 рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРаботник почтамта пересчитывает деньги
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда может вырасти до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, свидетельствует законопроект Минтруда.
«

"Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 рублей", — приводит пресс-служба ведомства слова главы Минтруда Антона Котякова.

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МРОТ вырастет на 16,6%, изменение затронет 4,2 миллиона человек.
В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей.
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Глава государства по итогам своего послания парламенту указал правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами.
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РоссияЭкономикаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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