https://ria.ru/20240724/mrot-1961631831.html

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей - РИА Новости, 24.07.2024

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей

Минимальный размер оплаты труда может вырасти до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, свидетельствует законопроект Минтруда. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:08

2024-07-24T10:08

2024-07-24T11:51

россия

экономика

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда может вырасти до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, свидетельствует законопроект Минтруда."Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 рублей", — приводит пресс-служба ведомства слова главы Минтруда Антона Котякова.МРОТ вырастет на 16,6%, изменение затронет 4,2 миллиона человек.В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей.В мае президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц. Глава государства по итогам своего послания парламенту указал правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами.

https://ria.ru/20240624/oklad-1954989592.html

https://ria.ru/20240401/mrot-1937087475.html

https://ria.ru/20240723/pensii-1961354445.html

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Варвара Скокшина

россия, экономика, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)