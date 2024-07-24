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В очередях к Крымскому мосту скопилось более 600 машин - РИА Новости, 24.07.2024
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15:31 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/most-1961735564.html
В очередях к Крымскому мосту скопилось более 600 машин
В очередях к Крымскому мосту скопилось более 600 машин - РИА Новости, 24.07.2024
В очередях к Крымскому мосту скопилось более 600 машин
В очередях на Крымском мосту с обеих сторон находятся в общей сложности 608 автомобилей: 68 - со стороны Тамани, 540 - со стороны Керчи, сообщает оперативный... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:31
2024-07-24T15:31
тамань (станица)
керчь
крымский мост
республика крым
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В очередях на Крымском мосту с обеих сторон находятся в общей сложности 608 автомобилей: 68 - со стороны Тамани, 540 - со стороны Керчи, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "15.00 (совпадает с мск - ред.)... В очереди со стороны Тамани находится 68 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 540 транспортных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что время ожидание составляет около двух часов.
https://ria.ru/20240623/most-1954853274.html
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тамань (станица), керчь, крымский мост, республика крым, общество
Тамань (станица), Керчь, Крымский мост, Республика Крым, Общество
В очередях к Крымскому мосту скопилось более 600 машин

Инфоцентр: в очереди к Крымском мосту с обеих сторон стоят 608 автомобилей

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В очередях на Крымском мосту с обеих сторон находятся в общей сложности 608 автомобилей: 68 - со стороны Тамани, 540 - со стороны Керчи, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«
"15.00 (совпадает с мск - ред.)... В очереди со стороны Тамани находится 68 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 540 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что время ожидание составляет около двух часов.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь
23 июня, 14:18
 
Тамань (станица)КерчьКрымский мостРеспублика КрымОбщество
 
 
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