https://ria.ru/20240724/most-1961735564.html

В очередях к Крымскому мосту скопилось более 600 машин

В очередях к Крымскому мосту скопилось более 600 машин - РИА Новости, 24.07.2024

В очередях к Крымскому мосту скопилось более 600 машин

В очередях на Крымском мосту с обеих сторон находятся в общей сложности 608 автомобилей: 68 - со стороны Тамани, 540 - со стороны Керчи, сообщает оперативный... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:31

2024-07-24T15:31

2024-07-24T15:31

тамань (станица)

керчь

крымский мост

республика крым

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В очередях на Крымском мосту с обеих сторон находятся в общей сложности 608 автомобилей: 68 - со стороны Тамани, 540 - со стороны Керчи, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "15.00 (совпадает с мск - ред.)... В очереди со стороны Тамани находится 68 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 540 транспортных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что время ожидание составляет около двух часов.

https://ria.ru/20240623/most-1954853274.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тамань (станица), керчь, крымский мост, республика крым, общество