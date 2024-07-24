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Москвичу вернули сбежавшую змею спустя три месяца - РИА Новости, 24.07.2024
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13:06 24.07.2024 (обновлено: 13:32 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/moskva-1961681811.html
Москвичу вернули сбежавшую змею спустя три месяца
Москвичу вернули сбежавшую змею спустя три месяца - РИА Новости, 24.07.2024
Москвичу вернули сбежавшую змею спустя три месяца
Жителю Москвы вернули сбежавшего желтого маисового полоза, три месяца змея жила в Центре реабилитации диких животных, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:06
2024-07-24T13:32
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жителю Москвы вернули сбежавшего желтого маисового полоза, три месяца змея жила в Центре реабилитации диких животных, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования. "Специалисты департамента природопользования передали домой сбежавшего маисового полоза с характерным пятном. Неравнодушный прохожий сообщил о желтой змее, обнаруженной на дереве в центре Москвы в апреле этого года. Специалисты определили ее вид – маисовый полоз, забрали в Центр реабилитации и заботились около трех месяцев, пока не нашелся владелец", - говорится в сообщении. Как рассказал начальник управления охраны и мониторинга окружающей среды Сергей Бурмистров, животное вернули владельцу после того, как он показал документы, подтверждающие право собственности на змею. "За змеями владельцы возвращаются нечасто, это третий случай за 14 лет моей работы в департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Напоминаю об ответственном отношении к содержанию своих питомцев", - приводят его слова в сообщении. Маисовый полоз – небольшая неядовитая змея из Северной Америки.
https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html
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москва, северная америка, сергей бурмистров, общество
Москва, Северная Америка, Сергей Бурмистров, Хорошие новости, Общество
Москвичу вернули сбежавшую змею спустя три месяца

Москвичу вернули сбежавшего желтого маисового полоза с характерным пятном

© Фото : Природа Москвы/TelegramЖелтый маисовый полоз в Центре реабилитации диких животных в Москве
Желтый маисовый полоз в Центре реабилитации диких животных в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Природа Москвы/Telegram
Желтый маисовый полоз в Центре реабилитации диких животных в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жителю Москвы вернули сбежавшего желтого маисового полоза, три месяца змея жила в Центре реабилитации диких животных, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования.
«
"Специалисты департамента природопользования передали домой сбежавшего маисового полоза с характерным пятном. Неравнодушный прохожий сообщил о желтой змее, обнаруженной на дереве в центре Москвы в апреле этого года. Специалисты определили ее вид – маисовый полоз, забрали в Центр реабилитации и заботились около трех месяцев, пока не нашелся владелец", - говорится в сообщении.
Как рассказал начальник управления охраны и мониторинга окружающей среды Сергей Бурмистров, животное вернули владельцу после того, как он показал документы, подтверждающие право собственности на змею.
"За змеями владельцы возвращаются нечасто, это третий случай за 14 лет моей работы в департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Напоминаю об ответственном отношении к содержанию своих питомцев", - приводят его слова в сообщении.
Маисовый полоз – небольшая неядовитая змея из Северной Америки.
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