https://ria.ru/20240724/moskva-1961664263.html
Кинологи с собаками проверяют двор на севере Москвы, где взорвали машину
Кинологи с собаками проверяют двор на севере Москвы, где взорвали машину - РИА Новости, 24.07.2024
Кинологи с собаками проверяют двор на севере Москвы, где взорвали машину
Кинологи со служебными собаками начали проверять двор на севере Москвы, где взорвали внедорожник и пострадали два человека, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:08
2024-07-24T12:08
2024-07-24T12:08
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Кинологи со служебными собаками начали проверять двор на севере Москвы, где взорвали внедорожник и пострадали два человека, передает корреспондент РИА Новости. Правоохранители с собаками поочередно обходят автомобили, которые припаркованы рядом со взорванной машиной. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
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Кинологи с собаками проверяют машины во дворе на севере Москвы
Кинологи с собаками проверяют машины во дворе на севере Москвы, где утром взорвался внедорожник, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-24T12:08
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PT0M09S
РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Кинологи с собаками проверяют двор на севере Москвы, где взорвали машину
Кинологи начали проверку двора на севере Москвы, где взорвали внедорожник