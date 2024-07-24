https://ria.ru/20240724/moskva-1961664263.html

Кинологи с собаками проверяют двор на севере Москвы, где взорвали машину

Кинологи с собаками проверяют двор на севере Москвы, где взорвали машину - РИА Новости, 24.07.2024

Кинологи с собаками проверяют двор на севере Москвы, где взорвали машину

Кинологи со служебными собаками начали проверять двор на севере Москвы, где взорвали внедорожник и пострадали два человека, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:08

2024-07-24T12:08

2024-07-24T12:08

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Кинологи со служебными собаками начали проверять двор на севере Москвы, где взорвали внедорожник и пострадали два человека, передает корреспондент РИА Новости. Правоохранители с собаками поочередно обходят автомобили, которые припаркованы рядом со взорванной машиной. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20240724/moskva-1961646507.html

москва

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Кинологи с собаками проверяют машины во дворе на севере Москвы Кинологи с собаками проверяют машины во дворе на севере Москвы, где утром взорвался внедорожник, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-24T12:08 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)