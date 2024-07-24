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Правоохранители осмотрели машины во дворе на севере Москвы после взрыва - РИА Новости, 24.07.2024
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11:20 24.07.2024 (обновлено: 11:28 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/moskva-1961648138.html
Правоохранители осмотрели машины во дворе на севере Москвы после взрыва
Правоохранители осмотрели машины во дворе на севере Москвы после взрыва - РИА Новости, 24.07.2024
Правоохранители осмотрели машины во дворе на севере Москвы после взрыва
Правоохранители осмотрели автомобили во дворе на севере Москвы, где утром произошел взрыв внедорожника, сообщили РИА Новости местные жители. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:20
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происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители осмотрели автомобили во дворе на севере Москвы, где утром произошел взрыв внедорожника, сообщили РИА Новости местные жители. По их словам, после взрыва были осмотрены другие машины на парковке во дворе. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Правоохранители осмотрели машины во дворе на севере Москвы после взрыва

Правоохранители осмотрели автомобили во дворе, где произошел взрыв внедорожника

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНа месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser
На месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
На месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители осмотрели автомобили во дворе на севере Москвы, где утром произошел взрыв внедорожника, сообщили РИА Новости местные жители.
По их словам, после взрыва были осмотрены другие машины на парковке во дворе.
Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".
Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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