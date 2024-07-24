https://ria.ru/20240724/moskva-1961648138.html

Правоохранители осмотрели машины во дворе на севере Москвы после взрыва

Правоохранители осмотрели машины во дворе на севере Москвы после взрыва - РИА Новости, 24.07.2024

Правоохранители осмотрели машины во дворе на севере Москвы после взрыва

Правоохранители осмотрели автомобили во дворе на севере Москвы, где утром произошел взрыв внедорожника, сообщили РИА Новости местные жители. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:20

2024-07-24T11:20

2024-07-24T11:28

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители осмотрели автомобили во дворе на севере Москвы, где утром произошел взрыв внедорожника, сообщили РИА Новости местные жители. По их словам, после взрыва были осмотрены другие машины на парковке во дворе. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20240724/moskva-1961646507.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)