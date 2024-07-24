https://ria.ru/20240724/moskva-1961646507.html

Раненный при взрыве машины в Москве оказывал сам себе помощь

Раненный при взрыве машины в Москве оказывал сам себе помощь - РИА Новости, 24.07.2024

Раненный при взрыве машины в Москве оказывал сам себе помощь

Мужчина, раненный во время взрыва внедорожника на севере Москвы, после происшествия находился в сознании и оказывал себе первую помощь, свидетельствуют кадры с... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:15

2024-07-24T11:15

2024-07-24T11:15

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Мужчина, раненный во время взрыва внедорожника на севере Москвы, после происшествия находился в сознании и оказывал себе первую помощь, свидетельствуют кадры с места событий, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. На кадрах, переданных агентству очевидцем, видно, что пострадавший водитель находится в сознании и пытается оказать себе помощь, снимает рубашку и перевязывает ноги, ему на подмогу поспешили свидетели, оказавшиеся неподалеку. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20240412/vzryv-1939594555.html

москва

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Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия Кадры с места взрыва машины в Москве, снятые в первые минуты после происшествия 2024-07-24T11:15 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)