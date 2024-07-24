https://ria.ru/20240724/moskva-1961641950.html

Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы

Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024

Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы

Правоохранители исследуют место, где взорвался внедорожник на севере Москвы, жителей просят не покидать дома и отойти от окон, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:59

2024-07-24T10:59

2024-07-24T11:28

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители исследуют место, где взорвался внедорожник на севере Москвы, жителей просят не покидать дома и отойти от окон, передает корреспондент РИА Новости. Жителей ближайшего подъезда дома, расположенного в нескольких метрах от взорвавшейся машины, просят не выходить на улицу и отойти подальше от окон. Проводятся следственные действия. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20240412/vzryv-1939594555.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)