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Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024
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10:59 24.07.2024 (обновлено: 11:28 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/moskva-1961641950.html
Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы
Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024
Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы
Правоохранители исследуют место, где взорвался внедорожник на севере Москвы, жителей просят не покидать дома и отойти от окон, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:59
2024-07-24T11:28
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители исследуют место, где взорвался внедорожник на севере Москвы, жителей просят не покидать дома и отойти от окон, передает корреспондент РИА Новости. Жителей ближайшего подъезда дома, расположенного в нескольких метрах от взорвавшейся машины, просят не выходить на улицу и отойти подальше от окон. Проводятся следственные действия. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы

Правоохранители исследуют место взрыва внедорожника на севере Москвы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбстановка на месте взрыва автомобиля в Москве
Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители исследуют место, где взорвался внедорожник на севере Москвы, жителей просят не покидать дома и отойти от окон, передает корреспондент РИА Новости.
Жителей ближайшего подъезда дома, расположенного в нескольких метрах от взорвавшейся машины, просят не выходить на улицу и отойти подальше от окон. Проводятся следственные действия.
Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".
Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Место срабатывания взрывного устройства под автомобилем в Москве. 12 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
На севере Москвы под автомобилем сработало взрывное устройство
12 апреля, 13:12
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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