https://ria.ru/20240724/moskva-1961641950.html
Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы
Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024
Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы
Правоохранители исследуют место, где взорвался внедорожник на севере Москвы, жителей просят не покидать дома и отойти от окон, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:59
2024-07-24T10:59
2024-07-24T11:28
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители исследуют место, где взорвался внедорожник на севере Москвы, жителей просят не покидать дома и отойти от окон, передает корреспондент РИА Новости. Жителей ближайшего подъезда дома, расположенного в нескольких метрах от взорвавшейся машины, просят не выходить на улицу и отойти подальше от окон. Проводятся следственные действия. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы
Правоохранители исследуют место взрыва внедорожника на севере Москвы
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители исследуют место, где взорвался внедорожник на севере Москвы, жителей просят не покидать дома и отойти от окон, передает корреспондент РИА Новости.
Жителей ближайшего подъезда дома, расположенного в нескольких метрах от взорвавшейся машины, просят не выходить на улицу и отойти подальше от окон. Проводятся следственные действия.
Ранее столичный главк СК
сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".
Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.