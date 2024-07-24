https://ria.ru/20240724/moldaviya-1961762243.html
В Молдавии назвали условие для голосования ее граждан в России
В Молдавии назвали условие для голосования ее граждан в России - РИА Новости, 24.07.2024
В Молдавии назвали условие для голосования ее граждан в России
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой дал понять, что находящиеся в России молдавские граждане смогут проголосовать на выборах президента республики,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:07
2024-07-24T17:07
2024-07-24T17:28
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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой дал понять, что находящиеся в России молдавские граждане смогут проголосовать на выборах президента республики, если на российской территории им будет обеспечена безопасность. "Не могу знать, что решит Россия, но... до сих пор мы не получали отказ в отношении организации выборов. Мы предоставим право голоса нашим гражданам независимо от их местонахождения, пока мы сумеем обеспечивать безопасность, хорошую организацию процесса. В настоящий момент нет никаких сигналов на этот счет", — заявил Попшой в эфире телеканала Rlive. На выборах президента России в марте 2024 года, Кишинев разрешил Москве открыть лишь один участок на молдавской территории - при посольстве России. Поэтому Попшой ранее допустил, что и в России может быть открыт всего один избирательный участок - в посольстве Молдавии. На выборах президента Молдавии в 2020 году Центризбирком открыл 139 участков в 36 странах, из них 17 - в России. Выборы президента в Молдавии назначены на 20 октября, президент республики Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать мнение по поводу вступления республики в Евросоюз.
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в мире, россия, молдавия, михай попшой
В мире, Россия, Молдавия, Михай Попшой
В Молдавии назвали условие для голосования ее граждан в России
МИД Молдавии: граждане смогут проголосовать в России при условии безопасности
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой дал понять, что находящиеся в России молдавские граждане смогут проголосовать на выборах президента республики, если на российской территории им будет обеспечена безопасность.
"Не могу знать, что решит Россия, но... до сих пор мы не получали отказ в отношении организации выборов. Мы предоставим право голоса нашим гражданам независимо от их местонахождения, пока мы сумеем обеспечивать безопасность, хорошую организацию процесса. В настоящий момент нет никаких сигналов на этот счет", — заявил Попшой в эфире телеканала Rlive.
На выборах президента России в марте 2024 года, Кишинев
разрешил Москве
открыть лишь один участок на молдавской территории - при посольстве России. Поэтому Попшой ранее допустил, что и в России может быть открыт всего один избирательный участок - в посольстве Молдавии.
На выборах президента Молдавии в 2020 году Центризбирком открыл 139 участков в 36 странах, из них 17 - в России.
Выборы президента в Молдавии назначены на 20 октября, президент республики Майя Санду
уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать мнение по поводу вступления республики в Евросоюз.