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Мишустин рассказал о поддержке проектов в сфере науки и образования - РИА Новости, 24.07.2024
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Наука
 
11:38 24.07.2024 (обновлено: 12:03 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/mishustin-1961655868.html
Мишустин рассказал о поддержке проектов в сфере науки и образования
Мишустин рассказал о поддержке проектов в сфере науки и образования - РИА Новости, 24.07.2024
Мишустин рассказал о поддержке проектов в сфере науки и образования
Поддержка государством проектов в сфере развития науки и образования, таких как студенческие кампусы мирового уровня и меганаучный проект СКИФ, продолжится,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:38
2024-07-24T12:03
наука
россия
новосибирск
михаил мишустин
новосибирский государственный университет
общество
университетская наука
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Поддержка государством проектов в сфере развития науки и образования, таких как студенческие кампусы мирового уровня и меганаучный проект СКИФ, продолжится, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными в новосибирском Академгородке. Один из участников встречи поинтересовался судьбой финансирования и развития проекта кампуса мирового уровня Новосибирского госуниверситета и строящейся под Новосибирском научной установки Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) после завершения в этом году национального проекта "Наука и университеты". "Ничего не закончится. Просто это разные формы. Национальный проект был, сейчас в рамках федеральной государственной программы научно-технологического развития РФ будут продолжены все мероприятия в сфере науки и образования. У нас по поручению президента идет активная подготовка новых национальных проектов. Мы еще пока до конца их облик не завершили. Будем докладывать президенту в сентябре", - сказал Мишустин. Глава правительства отметил, что сейчас по ним идет "стратегическая работа", чтобы не упустить ничего из направлений работы. "Но скажу сразу, что в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства будут продолжены все основные мероприятия, в том числе и по национальному проекту о науке и образовании. В каждый из этих нацпроектов войдут мероприятия, связанные с проведением научных исследований в отраслях, которые они затрагивают, то есть в развитие отечественных технологий, подготовку нужных экономике кадров", - добавил премьер. Мишустин в Новосибирске в среду посетил научно-технологический парк Академгородка, а также он пообщался с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета (НГУ).
https://ria.ru/20240724/mishustin-1961634251.html
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россия, новосибирск, михаил мишустин, новосибирский государственный университет, общество, университетская наука, навигатор абитуриента
Наука, Россия, Новосибирск, Михаил Мишустин, Новосибирский государственный университет, Общество, Университетская наука, Навигатор абитуриента
Мишустин рассказал о поддержке проектов в сфере науки и образования

Мишустин: поддержка проектов в сфере науки и образования продолжится

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Поддержка государством проектов в сфере развития науки и образования, таких как студенческие кампусы мирового уровня и меганаучный проект СКИФ, продолжится, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными в новосибирском Академгородке.
Один из участников встречи поинтересовался судьбой финансирования и развития проекта кампуса мирового уровня Новосибирского госуниверситета и строящейся под Новосибирском научной установки Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) после завершения в этом году национального проекта "Наука и университеты".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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"Ничего не закончится. Просто это разные формы. Национальный проект был, сейчас в рамках федеральной государственной программы научно-технологического развития РФ будут продолжены все мероприятия в сфере науки и образования. У нас по поручению президента идет активная подготовка новых национальных проектов. Мы еще пока до конца их облик не завершили. Будем докладывать президенту в сентябре", - сказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что сейчас по ним идет "стратегическая работа", чтобы не упустить ничего из направлений работы.
"Но скажу сразу, что в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства будут продолжены все основные мероприятия, в том числе и по национальному проекту о науке и образовании. В каждый из этих нацпроектов войдут мероприятия, связанные с проведением научных исследований в отраслях, которые они затрагивают, то есть в развитие отечественных технологий, подготовку нужных экономике кадров", - добавил премьер.
Мишустин в Новосибирске в среду посетил научно-технологический парк Академгородка, а также он пообщался с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета (НГУ).
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Мишустин призвал запустить новые нацпроекты в области технологий
12 марта, 15:04
 
НаукаРоссияНовосибирскМихаил МишустинНовосибирский государственный университетОбществоУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
 
 
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