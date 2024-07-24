https://ria.ru/20240724/mishustin-1961655868.html

Мишустин рассказал о поддержке проектов в сфере науки и образования

Мишустин рассказал о поддержке проектов в сфере науки и образования - РИА Новости, 24.07.2024

Мишустин рассказал о поддержке проектов в сфере науки и образования

Поддержка государством проектов в сфере развития науки и образования, таких как студенческие кампусы мирового уровня и меганаучный проект СКИФ, продолжится,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:38

2024-07-24T11:38

2024-07-24T12:03

наука

россия

новосибирск

михаил мишустин

новосибирский государственный университет

общество

университетская наука

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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Поддержка государством проектов в сфере развития науки и образования, таких как студенческие кампусы мирового уровня и меганаучный проект СКИФ, продолжится, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными в новосибирском Академгородке. Один из участников встречи поинтересовался судьбой финансирования и развития проекта кампуса мирового уровня Новосибирского госуниверситета и строящейся под Новосибирском научной установки Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) после завершения в этом году национального проекта "Наука и университеты". "Ничего не закончится. Просто это разные формы. Национальный проект был, сейчас в рамках федеральной государственной программы научно-технологического развития РФ будут продолжены все мероприятия в сфере науки и образования. У нас по поручению президента идет активная подготовка новых национальных проектов. Мы еще пока до конца их облик не завершили. Будем докладывать президенту в сентябре", - сказал Мишустин. Глава правительства отметил, что сейчас по ним идет "стратегическая работа", чтобы не упустить ничего из направлений работы. "Но скажу сразу, что в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства будут продолжены все основные мероприятия, в том числе и по национальному проекту о науке и образовании. В каждый из этих нацпроектов войдут мероприятия, связанные с проведением научных исследований в отраслях, которые они затрагивают, то есть в развитие отечественных технологий, подготовку нужных экономике кадров", - добавил премьер. Мишустин в Новосибирске в среду посетил научно-технологический парк Академгородка, а также он пообщался с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета (НГУ).

https://ria.ru/20240724/mishustin-1961634251.html

https://ria.ru/20240312/tekhnologii-1932515816.html

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россия, новосибирск, михаил мишустин, новосибирский государственный университет, общество, университетская наука, навигатор абитуриента