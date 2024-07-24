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Мишустин призвал применять российские разработки в работе компаний - РИА Новости, 24.07.2024
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09:07 24.07.2024 (обновлено: 11:09 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/mishustin-1961621262.html
Мишустин призвал применять российские разработки в работе компаний
Мишустин призвал применять российские разработки в работе компаний - РИА Новости, 24.07.2024
Мишустин призвал применять российские разработки в работе компаний
Инновационным российским разработкам сложно сразу конкурировать с лучшими мировыми аналогами, но необходимо постепенно применять отечественные решения в работе... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:07
2024-07-24T11:09
экономика
технологии
россия
новосибирская область
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Инновационным российским разработкам сложно сразу конкурировать с лучшими мировыми аналогами, но необходимо постепенно применять отечественные решения в работе компаний, используя доступные инструменты поддержки, и в высокотехнологичных отраслях "добавленную стоимость оставлять у себя в стране", заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду посетил технопарк новосибирского Академгородка. Всего здесь работают более 300 компаний-резидентов, в которых трудятся 9,5 тысячи человек. Преимущественно это малые и средние предприятия, которые занимаются инновационными разработками, специализируются на приборостроении, информационных технологиях, биотехнологиях и биомедицине, технологиях применения новых материалов. Общаясь с представителями технопарка, премьер напомнил, что в качестве поддержки можно использовать часть средств от компенсации за использование российского оборудования. "Нам сложно сразу воевать, конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Поэтому постепенно, аккуратно надо сделать так, чтобы отечественные решения, которые пока и не могут быть лучшими в мире, но они пусть начинают использоваться компаниями. И мы до 50% затрат можем компенсировать на российское оборудование из реестра Минпромторга", - заявил Мишустин. Он добавил, что речь пока идет о небольших суммах – до 20 миллионов рублей. "Но уверен, что по мере того, как это будет развиваться, мы придумаем новые инструменты", – заявил премьер. Глава правительства упомянул также о возможностях промышленной ипотеки, кластерной инвестиционной платформы. Он отметил, что все это относится к инструментам для достижения промышленного и технологического суверенитета страны. "Везде, в каждой мелочи нужно это видеть и добавленную стоимость оставлять у себя в стране именно по высокотехнологичным вещам", - сказал премьер. Мишустин упомянул и о других возможностях поддержки технопарка на уровне региона. "Мы понимаем, что есть много запросов для того, чтобы снизить затраты на управление всем процессом. И чем больше резидентов, чем больше здесь компетенций, тем, конечно, больше вопросов встает. Сейчас много что сделано, чтобы вы могли использовать инструменты, в частности, компенсации затрат на инфраструктуру через субсидии регионального бюджета напрямую, это сделано", - заявил он. Кроме того, как отметил Мишустин, можно использовать льготные займы Регионального фонда развития промышленности. "Мы его как могли докапитализировали. Есть макроэкономическая ситуация, вот были средства (на пополнение фонда). Вот, например, в Новосибирской области этот фонд 1 миллиард рублей, до конца года будет еще 30 миллионов – на субсидии, на то, чтобы ставку "гасить", - сказал глава правительства. Он подчеркнул, что "это тоже элемент технологической политики страны".
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947406280.html
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экономика, технологии, россия, новосибирская область, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Новосибирская область, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин призвал применять российские разработки в работе компаний

Мишустин: российским разработкам сложно сразу конкурировать с мировыми аналогами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова во время посещения специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова во время посещения специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова во время посещения специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Инновационным российским разработкам сложно сразу конкурировать с лучшими мировыми аналогами, но необходимо постепенно применять отечественные решения в работе компаний, используя доступные инструменты поддержки, и в высокотехнологичных отраслях "добавленную стоимость оставлять у себя в стране", заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду посетил технопарк новосибирского Академгородка. Всего здесь работают более 300 компаний-резидентов, в которых трудятся 9,5 тысячи человек. Преимущественно это малые и средние предприятия, которые занимаются инновационными разработками, специализируются на приборостроении, информационных технологиях, биотехнологиях и биомедицине, технологиях применения новых материалов. Общаясь с представителями технопарка, премьер напомнил, что в качестве поддержки можно использовать часть средств от компенсации за использование российского оборудования.
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"Нам сложно сразу воевать, конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Поэтому постепенно, аккуратно надо сделать так, чтобы отечественные решения, которые пока и не могут быть лучшими в мире, но они пусть начинают использоваться компаниями. И мы до 50% затрат можем компенсировать на российское оборудование из реестра Минпромторга", - заявил Мишустин.
Он добавил, что речь пока идет о небольших суммах – до 20 миллионов рублей. "Но уверен, что по мере того, как это будет развиваться, мы придумаем новые инструменты", – заявил премьер.
Глава правительства упомянул также о возможностях промышленной ипотеки, кластерной инвестиционной платформы. Он отметил, что все это относится к инструментам для достижения промышленного и технологического суверенитета страны.
"Везде, в каждой мелочи нужно это видеть и добавленную стоимость оставлять у себя в стране именно по высокотехнологичным вещам", - сказал премьер.
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Мишустин упомянул и о других возможностях поддержки технопарка на уровне региона.
"Мы понимаем, что есть много запросов для того, чтобы снизить затраты на управление всем процессом. И чем больше резидентов, чем больше здесь компетенций, тем, конечно, больше вопросов встает. Сейчас много что сделано, чтобы вы могли использовать инструменты, в частности, компенсации затрат на инфраструктуру через субсидии регионального бюджета напрямую, это сделано", - заявил он.
Кроме того, как отметил Мишустин, можно использовать льготные займы Регионального фонда развития промышленности.
"Мы его как могли докапитализировали. Есть макроэкономическая ситуация, вот были средства (на пополнение фонда). Вот, например, в Новосибирской области этот фонд 1 миллиард рублей, до конца года будет еще 30 миллионов – на субсидии, на то, чтобы ставку "гасить", - сказал глава правительства.
Он подчеркнул, что "это тоже элемент технологической политики страны".
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ЭкономикаТехнологииРоссияНовосибирская областьМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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