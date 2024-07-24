https://ria.ru/20240724/mishustin-1961618664.html

Мишустин рассказал о создании реестра компаний в области промдизайна

Мишустин рассказал о создании реестра компаний в области промдизайна - РИА Новости, 24.07.2024

Мишустин рассказал о создании реестра компаний в области промдизайна

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о скором внесении поправок для создания реестра компаний в области промышленного дизайна и инжиниринга, чтобы они... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:52

2024-07-24T08:52

2024-07-24T11:25

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о скором внесении поправок для создания реестра компаний в области промышленного дизайна и инжиниринга, чтобы они смогли получить доступ к различным инструментам господдержки. Премьер в среду во время посещения технопарка новосибирского Академгородка ознакомился с проектами некоторых резидентов, в том числе компании "Логикс", которая работает в сфере промышленного дизайна. О ее работе главе кабмина рассказал технический директор компании Андрей Панченко. "Это важнейшее направление. Мы подняли статус премии в области промышленного дизайна и, что самое важное, мы в ближайшее время изменим соответственно законодательство, чтобы у нас был реестр компаний, которые занимаются промышленным дизайном и инжинирингом. Для чего это нужно сделать: чтобы вы могли получить доступ до всего меню государственной поддержки", - сказал Мишустин, обращаясь к представителю компании.

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947423413.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин