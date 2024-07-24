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Мишустин рассказал о создании реестра компаний в области промдизайна - РИА Новости, 24.07.2024
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08:52 24.07.2024 (обновлено: 11:25 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/mishustin-1961618664.html
Мишустин рассказал о создании реестра компаний в области промдизайна
Мишустин рассказал о создании реестра компаний в области промдизайна - РИА Новости, 24.07.2024
Мишустин рассказал о создании реестра компаний в области промдизайна
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о скором внесении поправок для создания реестра компаний в области промышленного дизайна и инжиниринга, чтобы они... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:52
2024-07-24T11:25
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о скором внесении поправок для создания реестра компаний в области промышленного дизайна и инжиниринга, чтобы они смогли получить доступ к различным инструментам господдержки. Премьер в среду во время посещения технопарка новосибирского Академгородка ознакомился с проектами некоторых резидентов, в том числе компании "Логикс", которая работает в сфере промышленного дизайна. О ее работе главе кабмина рассказал технический директор компании Андрей Панченко. "Это важнейшее направление. Мы подняли статус премии в области промышленного дизайна и, что самое важное, мы в ближайшее время изменим соответственно законодательство, чтобы у нас был реестр компаний, которые занимаются промышленным дизайном и инжинирингом. Для чего это нужно сделать: чтобы вы могли получить доступ до всего меню государственной поддержки", - сказал Мишустин, обращаясь к представителю компании.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о создании реестра компаний в области промдизайна

Мишустин сообщил о скором внесении поправок для создания реестра промдизайнеров

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения научно-технологического парка новосибирского Академгородка. 24 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения научно-технологического парка новосибирского Академгородка. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения научно-технологического парка новосибирского Академгородка. 24 июля 2024
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о скором внесении поправок для создания реестра компаний в области промышленного дизайна и инжиниринга, чтобы они смогли получить доступ к различным инструментам господдержки.
Премьер в среду во время посещения технопарка новосибирского Академгородка ознакомился с проектами некоторых резидентов, в том числе компании "Логикс", которая работает в сфере промышленного дизайна. О ее работе главе кабмина рассказал технический директор компании Андрей Панченко.
«
"Это важнейшее направление. Мы подняли статус премии в области промышленного дизайна и, что самое важное, мы в ближайшее время изменим соответственно законодательство, чтобы у нас был реестр компаний, которые занимаются промышленным дизайном и инжинирингом. Для чего это нужно сделать: чтобы вы могли получить доступ до всего меню государственной поддержки", - сказал Мишустин, обращаясь к представителю компании.
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