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Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом - РИА Новости, 24.07.2024
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08:09 24.07.2024 (обновлено: 08:39 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/mishustin-1961615387.html
Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом
Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом - РИА Новости, 24.07.2024
Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом и похвалил разработанный сибирскими учеными прибор, который может работать РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:09
2024-07-24T08:39
общество
россия
новосибирск
хабаровск
михаил мишустин
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НОВОСИБИРСК, 24 июля - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом и похвалил разработанный сибирскими учеными прибор, который может работать на любой воде, а не только на дистиллированной. Главе российского кабмина показали разработку во время посещения технопарка в Новосибирском Академгородке. Премьер накануне прилетел в Новосибирск из Хабаровска, а до этого в рамках поездки на Дальний Восток он работал в Магадане. "Очень недооцененная вещь - увлажнитель. Общаясь с врачами, регулярно слышу о том, что обязательно нужно следить за влажностью воздуха. Особенно для маленьких детишек. И то, что вы показываете универсальный прибор, который может работать с любой водой, - это очень важно. Потому что, вы знаете, обычно есть требование - заливать дистиллированную воду. И если он решает вопросы, связанные с качеством заливаемой воды, очищает, дает нормальную влагу - это очень важно. Всем бы порекомендовал", - похвалил разработку Мишустин.
https://ria.ru/20240619/smertnost-1954014496.html
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общество, россия, новосибирск, хабаровск, михаил мишустин
Общество, Россия, Новосибирск, Хабаровск, Михаил Мишустин
Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом

Мишустин похвалил разработанный сибирскими учеными увлажнитель воздуха

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 июля - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом и похвалил разработанный сибирскими учеными прибор, который может работать на любой воде, а не только на дистиллированной.
Главе российского кабмина показали разработку во время посещения технопарка в Новосибирском Академгородке. Премьер накануне прилетел в Новосибирск из Хабаровска, а до этого в рамках поездки на Дальний Восток он работал в Магадане.
«
"Очень недооцененная вещь - увлажнитель. Общаясь с врачами, регулярно слышу о том, что обязательно нужно следить за влажностью воздуха. Особенно для маленьких детишек. И то, что вы показываете универсальный прибор, который может работать с любой водой, - это очень важно. Потому что, вы знаете, обычно есть требование - заливать дистиллированную воду. И если он решает вопросы, связанные с качеством заливаемой воды, очищает, дает нормальную влагу - это очень важно. Всем бы порекомендовал", - похвалил разработку Мишустин.
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ОбществоРоссияНовосибирскХабаровскМихаил Мишустин
 
 
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