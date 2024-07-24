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Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом
Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом - РИА Новости, 24.07.2024
Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом и похвалил разработанный сибирскими учеными прибор, который может работать РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:09
2024-07-24T08:09
2024-07-24T08:39
общество
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новосибирск
хабаровск
михаил мишустин
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НОВОСИБИРСК, 24 июля - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом и похвалил разработанный сибирскими учеными прибор, который может работать на любой воде, а не только на дистиллированной. Главе российского кабмина показали разработку во время посещения технопарка в Новосибирском Академгородке. Премьер накануне прилетел в Новосибирск из Хабаровска, а до этого в рамках поездки на Дальний Восток он работал в Магадане. "Очень недооцененная вещь - увлажнитель. Общаясь с врачами, регулярно слышу о том, что обязательно нужно следить за влажностью воздуха. Особенно для маленьких детишек. И то, что вы показываете универсальный прибор, который может работать с любой водой, - это очень важно. Потому что, вы знаете, обычно есть требование - заливать дистиллированную воду. И если он решает вопросы, связанные с качеством заливаемой воды, очищает, дает нормальную влагу - это очень важно. Всем бы порекомендовал", - похвалил разработку Мишустин.
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общество, россия, новосибирск, хабаровск, михаил мишустин
Общество, Россия, Новосибирск, Хабаровск, Михаил Мишустин
Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом
Мишустин похвалил разработанный сибирскими учеными увлажнитель воздуха