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Минобороны подтвердило уничтожение 18 украинских БПЛА над Курской областью
Минобороны подтвердило уничтожение 18 украинских БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 24.07.2024
Минобороны подтвердило уничтожение 18 украинских БПЛА над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над Курской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:39
2024-07-24T23:39
2024-07-24T23:39
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безопасность
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над Курской областью, сообщило Минобороны России. "Двадцать четвёртого июля т.г. в период с 21.30 до 23.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 18 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961774397.html
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безопасность, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия
Минобороны подтвердило уничтожение 18 украинских БПЛА над Курской областью
Минобороны: над Курской областью уничтожили 18 украинских БПЛА за 1,5 часа