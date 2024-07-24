https://ria.ru/20240724/minoborony-1961838750.html

Минобороны подтвердило уничтожение 18 украинских БПЛА над Курской областью

Минобороны подтвердило уничтожение 18 украинских БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 24.07.2024

Минобороны подтвердило уничтожение 18 украинских БПЛА над Курской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над Курской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T23:39

2024-07-24T23:39

2024-07-24T23:39

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над Курской областью, сообщило Минобороны России. "Двадцать четвёртого июля т.г. в период с 21.30 до 23.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 18 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961774397.html

курская область

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безопасность, курская область, россия