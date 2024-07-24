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Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 550 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
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14:03 24.07.2024 (обновлено: 14:07 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/minoborony-1961707847.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 550 солдат ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 550 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 550 солдат ВСУ
ВСУ потеряли в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" до 550 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:03
2024-07-24T14:07
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" до 550 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям 144-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка и Песчаное Харьковской области."Противник потерял до 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, станции радиоэлектронной борьбы "Хортица-М" и "Анклав-Н", станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 550 солдат ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 550 солдат в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" до 550 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям 144-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка и Песчаное Харьковской области.
"Противник потерял до 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, станции радиоэлектронной борьбы "Хортица-М" и "Анклав-Н", станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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