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Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 550 солдат ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 550 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 550 солдат ВСУ
ВСУ потеряли в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" до 550 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:03
2024-07-24T14:03
2024-07-24T14:07
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" до 550 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям 144-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка и Песчаное Харьковской области."Противник потерял до 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, станции радиоэлектронной борьбы "Хортица-М" и "Анклав-Н", станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 550 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 550 солдат в зоне ответственности "Запада"