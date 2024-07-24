https://ria.ru/20240724/migranty-1961817985.html

СК предложил обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем

СК предложил обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем - РИА Новости, 24.07.2024

СК предложил обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем

СК РФ предложил возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем и по созданию финансового депозита на случай выдворения,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:43

2024-07-24T20:43

2024-07-24T20:43

общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. СК РФ предложил возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем и по созданию финансового депозита на случай выдворения, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем, компенсации транспортных расходов, в том числе возложение обязанности о создании финансового депозита на случай выдворения", - говорится в сообщении. Также предложено предусмотреть персональную ответственность работодателя за соблюдение иностранцами требований миграционного законодательства.

https://ria.ru/20240719/sk-1960666445.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), жилье