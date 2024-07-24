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СК предложил обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем - РИА Новости, 24.07.2024
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20:43 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/migranty-1961817985.html
СК предложил обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем
СК предложил обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем - РИА Новости, 24.07.2024
СК предложил обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем
СК РФ предложил возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем и по созданию финансового депозита на случай выдворения,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:43
2024-07-24T20:43
общество
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. СК РФ предложил возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем и по созданию финансового депозита на случай выдворения, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем, компенсации транспортных расходов, в том числе возложение обязанности о создании финансового депозита на случай выдворения", - говорится в сообщении. Также предложено предусмотреть персональную ответственность работодателя за соблюдение иностранцами требований миграционного законодательства.
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общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
СК предложил обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем

СК предложил возложить на работодателя финдепозит на случай выдворения мигрантов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка документов у мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. СК РФ предложил возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем и по созданию финансового депозита на случай выдворения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"Возложить на работодателей обязанность по обеспечению трудовых мигрантов жильем, компенсации транспортных расходов, в том числе возложение обязанности о создании финансового депозита на случай выдворения", - говорится в сообщении.
Также предложено предусмотреть персональную ответственность работодателя за соблюдение иностранцами требований миграционного законодательства.
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
СК предложил усилить контроль за мигрантами
19 июля, 11:42
 
ОбществоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Жилье
 
 
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