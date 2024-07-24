https://ria.ru/20240724/mid-1961734361.html

Посла Германии вызвали в МИД Ирана

Посла Германии вызвали в МИД Ирана - РИА Новости, 24.07.2024

Посла Германии вызвали в МИД Ирана

Посол Германии в Иране был вызван сегодня в министерство этой исламской республики после закрытия немецкой полицией ряда исламских центров, передает агентство... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:28

2024-07-24T15:28

2024-07-24T15:28

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германия

иран

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ТЕГЕРАН, 24 июл – РИА Новости. Посол Германии в Иране был вызван сегодня в министерство этой исламской республики после закрытия немецкой полицией ряда исламских центров, передает агентство Nour News. "На фоне мер, принятых полицией Германии для закрытия ряда исламских центров, посол Германии Ханс-Удо Музель был вызван сегодня в МИД главой департамента Западной Европы", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20240508/islam-1944731636.html

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в мире, германия, иран