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Посла Германии вызвали в МИД Ирана - РИА Новости, 24.07.2024
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15:28 24.07.2024
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Посла Германии вызвали в МИД Ирана
Посла Германии вызвали в МИД Ирана - РИА Новости, 24.07.2024
Посла Германии вызвали в МИД Ирана
Посол Германии в Иране был вызван сегодня в министерство этой исламской республики после закрытия немецкой полицией ряда исламских центров, передает агентство... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:28
2024-07-24T15:28
в мире
германия
иран
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ТЕГЕРАН, 24 июл – РИА Новости. Посол Германии в Иране был вызван сегодня в министерство этой исламской республики после закрытия немецкой полицией ряда исламских центров, передает агентство Nour News. "На фоне мер, принятых полицией Германии для закрытия ряда исламских центров, посол Германии Ханс-Удо Музель был вызван сегодня в МИД главой департамента Западной Европы", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, германия, иран
В мире, Германия, Иран
Посла Германии вызвали в МИД Ирана

Nour News: посла Германии вызвали в МИД Ирана после закрытия исламских центров

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 24 июл – РИА Новости. Посол Германии в Иране был вызван сегодня в министерство этой исламской республики после закрытия немецкой полицией ряда исламских центров, передает агентство Nour News.
«
"На фоне мер, принятых полицией Германии для закрытия ряда исламских центров, посол Германии Ханс-Удо Музель был вызван сегодня в МИД главой департамента Западной Европы", - говорится в сообщении агентства.
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