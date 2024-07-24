https://ria.ru/20240724/mid-1961734361.html
Посла Германии вызвали в МИД Ирана
Посла Германии вызвали в МИД Ирана - РИА Новости, 24.07.2024
Посла Германии вызвали в МИД Ирана
Посол Германии в Иране был вызван сегодня в министерство этой исламской республики после закрытия немецкой полицией ряда исламских центров, передает агентство... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:28
2024-07-24T15:28
2024-07-24T15:28
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иран
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ТЕГЕРАН, 24 июл – РИА Новости. Посол Германии в Иране был вызван сегодня в министерство этой исламской республики после закрытия немецкой полицией ряда исламских центров, передает агентство Nour News. "На фоне мер, принятых полицией Германии для закрытия ряда исламских центров, посол Германии Ханс-Удо Музель был вызван сегодня в МИД главой департамента Западной Европы", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20240508/islam-1944731636.html
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в мире, германия, иран
Посла Германии вызвали в МИД Ирана
Nour News: посла Германии вызвали в МИД Ирана после закрытия исламских центров