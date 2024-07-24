https://ria.ru/20240724/mid-1961662051.html
МИД рассказал, что скрывается за помощью Евросоюза для Армении
МИД рассказал, что скрывается за помощью Евросоюза для Армении - РИА Новости, 24.07.2024
МИД рассказал, что скрывается за помощью Евросоюза для Армении
Направляя на поддержку вооруженных сил Армении 10 миллионов евро, Евросоюз рассчитывает распространить свое деструктивное влияние в Закавказье, заявила... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:02
2024-07-24T12:02
2024-07-24T12:02
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армения
закавказье
россия
мария захарова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Направляя на поддержку вооруженных сил Армении 10 миллионов евро, Евросоюз рассчитывает распространить свое деструктивное влияние в Закавказье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "За планами Евросоюза направить 10 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Армении, безусловно, стоят геополитические расчеты ЕС распространить свое деструктивное влияние на этот регион, то есть Закавказье. Мы уверены, что, мне кажется, это очевидно даже, и это видно просто на примере Украины, что так называемый Европейский фонд мира это не про мир, это не про стабильность, это не про безопасность, это про войну, это про провоцирование стран, это про кровопролитие", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20240718/armeniya-1960420743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, закавказье, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Армения, Закавказье, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
МИД рассказал, что скрывается за помощью Евросоюза для Армении
МИД: направляя деньги Армении, ЕС хочет распространить свое влияние в Закавказье