Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал, что скрывается за помощью Евросоюза для Армении - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/mid-1961662051.html
МИД рассказал, что скрывается за помощью Евросоюза для Армении
МИД рассказал, что скрывается за помощью Евросоюза для Армении - РИА Новости, 24.07.2024
МИД рассказал, что скрывается за помощью Евросоюза для Армении
Направляя на поддержку вооруженных сил Армении 10 миллионов евро, Евросоюз рассчитывает распространить свое деструктивное влияние в Закавказье, заявила... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:02
2024-07-24T12:02
в мире
армения
закавказье
россия
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Направляя на поддержку вооруженных сил Армении 10 миллионов евро, Евросоюз рассчитывает распространить свое деструктивное влияние в Закавказье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "За планами Евросоюза направить 10 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Армении, безусловно, стоят геополитические расчеты ЕС распространить свое деструктивное влияние на этот регион, то есть Закавказье. Мы уверены, что, мне кажется, это очевидно даже, и это видно просто на примере Украины, что так называемый Европейский фонд мира это не про мир, это не про стабильность, это не про безопасность, это про войну, это про провоцирование стран, это про кровопролитие", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20240718/armeniya-1960420743.html
армения
закавказье
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, закавказье, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Армения, Закавказье, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
МИД рассказал, что скрывается за помощью Евросоюза для Армении

МИД: направляя деньги Армении, ЕС хочет распространить свое влияние в Закавказье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Направляя на поддержку вооруженных сил Армении 10 миллионов евро, Евросоюз рассчитывает распространить свое деструктивное влияние в Закавказье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За планами Евросоюза направить 10 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Армении, безусловно, стоят геополитические расчеты ЕС распространить свое деструктивное влияние на этот регион, то есть Закавказье. Мы уверены, что, мне кажется, это очевидно даже, и это видно просто на примере Украины, что так называемый Европейский фонд мира это не про мир, это не про стабильность, это не про безопасность, это про войну, это про провоцирование стран, это про кровопролитие", - сказала Захарова на брифинге.
Церемония закрытия совместных учений ВС США и Армении Eagle Partner на полигоне в Армении - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В минобороны Армении будет работать американский представитель
18 июля, 11:09
 
В миреАрменияЗакавказьеРоссияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала