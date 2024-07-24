В МИД России прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике
Захарова: новая стратегия США по Арктике нацелена на эскалацию напряженности
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. LehmanЭскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Обновленная стратегия США по Арктике явно нацелена на эскалацию напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Мы ознакомились с опубликованной на днях министерством обороны США обновленной стратегией по Арктике. Документ явно нацелен на эскалацию военно-политической напряженности в этом регионе, как будто мало Вашингтону уже содеянного", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она подчеркнула, что обновленная стратегия говорит о том, что в подходах Вашингтона превалируют силовые сценарии обеспечения своих интересов на этой территории.
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"Отдельного внимания требует закрепленное в стратегии, опубликованной Пентагоном, беззастенчивое вмешательство американского военного ведомства в вопросы сотрудничества других стран в Арктике. В частности, само собой вытекает из идеологем последнего времени то, что Вашингтон снова обеспокоен сотрудничеством России и Китая", - заключила представитель МИД.
США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным ведомством США обновленной стратегии по Арктике.