Рейтинг@Mail.ru
В МИД России прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 24.07.2024 (обновлено: 11:38 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/mid-1961655546.html
В МИД России прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике
В МИД России прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике - РИА Новости, 24.07.2024
В МИД России прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике
Обновленная стратегия США по Арктике явно нацелена на эскалацию напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:37
2024-07-24T11:38
арктика
сша
россия
мария захарова
министерство обороны сша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592209082_0:155:1680:1100_1920x0_80_0_0_ff51ca6dad6f164731fcf30b284121ea.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Обновленная стратегия США по Арктике явно нацелена на эскалацию напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. &quot;Мы ознакомились с опубликованной на днях министерством обороны США обновленной стратегией по Арктике. Документ явно нацелен на эскалацию военно-политической напряженности в этом регионе, как будто мало Вашингтону уже содеянного&quot;, - сказала Захарова на брифинге в среду.Она подчеркнула, что обновленная стратегия говорит о том, что в подходах Вашингтона превалируют силовые сценарии обеспечения своих интересов на этой территории. "Отдельного внимания требует закрепленное в стратегии, опубликованной Пентагоном, беззастенчивое вмешательство американского военного ведомства в вопросы сотрудничества других стран в Арктике. В частности, само собой вытекает из идеологем последнего времени то, что Вашингтон снова обеспокоен сотрудничеством России и Китая", - заключила представитель МИД. США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным ведомством США обновленной стратегии по Арктике.
https://ria.ru/20240723/kreml-1961421717.html
https://ria.ru/20240723/kreml-1961423990.html
арктика
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592209082_0:0:1422:1067_1920x0_80_0_0_d345b9c122672aeede13e5735a99616d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика, сша, россия, мария захарова, министерство обороны сша, безопасность
Арктика, США, Россия, Мария Захарова, Министерство обороны США, Безопасность
В МИД России прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике

Захарова: новая стратегия США по Арктике нацелена на эскалацию напряженности

© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. LehmanЭскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. Lehman
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Обновленная стратегия США по Арктике явно нацелена на эскалацию напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Мы ознакомились с опубликованной на днях министерством обороны США обновленной стратегией по Арктике. Документ явно нацелен на эскалацию военно-политической напряженности в этом регионе, как будто мало Вашингтону уже содеянного", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она подчеркнула, что обновленная стратегия говорит о том, что в подходах Вашингтона превалируют силовые сценарии обеспечения своих интересов на этой территории.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию в Арктике
Вчера, 12:21
"Отдельного внимания требует закрепленное в стратегии, опубликованной Пентагоном, беззастенчивое вмешательство американского военного ведомства в вопросы сотрудничества других стран в Арктике. В частности, само собой вытекает из идеологем последнего времени то, что Вашингтон снова обеспокоен сотрудничеством России и Китая", - заключила представитель МИД.
США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным ведомством США обновленной стратегии по Арктике.
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Кремле рассказали о российско-китайском взаимодействии в Арктике
Вчера, 12:25
 
АрктикаСШАРоссияМария ЗахароваМинистерство обороны СШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала