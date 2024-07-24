https://ria.ru/20240724/mid-1961655546.html

В МИД России прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике

В МИД России прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике - РИА Новости, 24.07.2024

В МИД России прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике

Обновленная стратегия США по Арктике явно нацелена на эскалацию напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:37

2024-07-24T11:37

2024-07-24T11:38

арктика

сша

россия

мария захарова

министерство обороны сша

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592209082_0:155:1680:1100_1920x0_80_0_0_ff51ca6dad6f164731fcf30b284121ea.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Обновленная стратегия США по Арктике явно нацелена на эскалацию напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы ознакомились с опубликованной на днях министерством обороны США обновленной стратегией по Арктике. Документ явно нацелен на эскалацию военно-политической напряженности в этом регионе, как будто мало Вашингтону уже содеянного", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она подчеркнула, что обновленная стратегия говорит о том, что в подходах Вашингтона превалируют силовые сценарии обеспечения своих интересов на этой территории. "Отдельного внимания требует закрепленное в стратегии, опубликованной Пентагоном, беззастенчивое вмешательство американского военного ведомства в вопросы сотрудничества других стран в Арктике. В частности, само собой вытекает из идеологем последнего времени то, что Вашингтон снова обеспокоен сотрудничеством России и Китая", - заключила представитель МИД. США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным ведомством США обновленной стратегии по Арктике.

https://ria.ru/20240723/kreml-1961421717.html

https://ria.ru/20240723/kreml-1961423990.html

арктика

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арктика, сша, россия, мария захарова, министерство обороны сша, безопасность