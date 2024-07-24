СБУ заочно обвинила Медведчука в якобы незаконной приватизации нефтепровода
СБУ против Медведчука завела дело за якобы незаконную приватизацию нефтепровода
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено против бывшего лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука за якобы незаконную приватизацию нефтепровода "Самара-Западное направление", сообщили в среду в СБУ в Telegram-канале.
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"Сейчас о подозрении сообщено экс-нардепу Виктору Медведчуку и четырем представителям бывшего топ-менеджера "ПрикарпатЗападтранса", - говорится в сообщении СБУ.
По информации спецслужбы, дело заведено по четырем статьям уголовного кодекса, в том числе "злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги", "завладение чужим имуществом", "введение в заблуждение суд или другой уполномоченный орган".
По нефтепродуктопроводу "Самара — Западное направление" прокачивалось дизельное топливо из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. Украинский участок трубы до февраля 2021 эксплуатировало ООО "ПрикарпатЗападтранс". В конце июня 2021 года "Укртранснафта" получила этот участок в управление сроком на пять лет. В июле 2023 года суд на Украине национализировал участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".
Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили украинского гражданства, а в январе 2023 года Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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