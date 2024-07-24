https://ria.ru/20240724/medvedchuk-1961700924.html

СБУ заочно обвинила Медведчука в якобы незаконной приватизации нефтепровода

СБУ заочно обвинила Медведчука в якобы незаконной приватизации нефтепровода - РИА Новости, 24.07.2024

СБУ заочно обвинила Медведчука в якобы незаконной приватизации нефтепровода

Уголовное дело заведено против бывшего лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука за якобы незаконную... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:47

2024-07-24T13:47

2024-07-24T13:47

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служба безопасности украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено против бывшего лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука за якобы незаконную приватизацию нефтепровода "Самара-Западное направление", сообщили в среду в СБУ в Telegram-канале. "Сейчас о подозрении сообщено экс-нардепу Виктору Медведчуку и четырем представителям бывшего топ-менеджера "ПрикарпатЗападтранса", - говорится в сообщении СБУ. По информации спецслужбы, дело заведено по четырем статьям уголовного кодекса, в том числе "злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги", "завладение чужим имуществом", "введение в заблуждение суд или другой уполномоченный орган". По нефтепродуктопроводу "Самара — Западное направление" прокачивалось дизельное топливо из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. Украинский участок трубы до февраля 2021 эксплуатировало ООО "ПрикарпатЗападтранс". В конце июня 2021 года "Укртранснафта" получила этот участок в управление сроком на пять лет. В июле 2023 года суд на Украине национализировал участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили украинского гражданства, а в январе 2023 года Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20231007/sbu-1901174401.html

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в мире, украина, россия, белоруссия, виктор медведчук, владимир зеленский, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, прикарпатзападтранс