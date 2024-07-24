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Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе США

Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе США - РИА Новости, 24.07.2024

Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что посетит выступление в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве его гостя. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:04

2024-07-24T22:04

2024-07-24T22:04

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джо байден

конгресс сша

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что посетит выступление в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве его гостя. "Да", - ответил Маск на вопрос журналистки телеканала Fox News о том, собирается ли он посетить мероприятие. Видео опубликовано в соцсети X. По словам Маска, он будет присутствовать на выступлении в качестве гостя Нетаньяху. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал о том, что более 80 конгрессменов от Демократической партии США, в том числе шесть сенаторов, намерены пропустить выступление Нетаньяху в конгрессе. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно с Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.

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израиль

сша

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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, илон маск, джо байден, конгресс сша