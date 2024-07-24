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Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе США - РИА Новости, 24.07.2024
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22:04 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/mask-1961828725.html
Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе США
Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе США - РИА Новости, 24.07.2024
Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе США
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что посетит выступление в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве его гостя. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:04
2024-07-24T22:04
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
илон маск
джо байден
конгресс сша
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что посетит выступление в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве его гостя. "Да", - ответил Маск на вопрос журналистки телеканала Fox News о том, собирается ли он посетить мероприятие. Видео опубликовано в соцсети X. По словам Маска, он будет присутствовать на выступлении в качестве гостя Нетаньяху. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал о том, что более 80 конгрессменов от Демократической партии США, в том числе шесть сенаторов, намерены пропустить выступление Нетаньяху в конгрессе. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно с Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20240723/vstrecha-1961574133.html
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, илон маск, джо байден, конгресс сша
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Илон Маск, Джо Байден, Конгресс США
Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе США

Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в качестве его гостя

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что посетит выступление в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве его гостя.
"Да", - ответил Маск на вопрос журналистки телеканала Fox News о том, собирается ли он посетить мероприятие. Видео опубликовано в соцсети X.
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Трамп объяснил перенос встречи с Нетаньяху
23 июля, 21:03
По словам Маска, он будет присутствовать на выступлении в качестве гостя Нетаньяху.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал о том, что более 80 конгрессменов от Демократической партии США, в том числе шесть сенаторов, намерены пропустить выступление Нетаньяху в конгрессе.
В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно с Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
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В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуИлон МаскДжо БайденКонгресс США
 
 
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