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Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе США
Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе США - РИА Новости, 24.07.2024
Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе США
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что посетит выступление в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве его гостя. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:04
2024-07-24T22:04
2024-07-24T22:04
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что посетит выступление в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве его гостя. "Да", - ответил Маск на вопрос журналистки телеканала Fox News о том, собирается ли он посетить мероприятие. Видео опубликовано в соцсети X. По словам Маска, он будет присутствовать на выступлении в качестве гостя Нетаньяху. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал о том, что более 80 конгрессменов от Демократической партии США, в том числе шесть сенаторов, намерены пропустить выступление Нетаньяху в конгрессе. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. В США премьер Израиля встретится в четверг с Байденом, отдельно с Харрис, а в пятницу с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, илон маск, джо байден, конгресс сша
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Илон Маск, Джо Байден, Конгресс США
Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в конгрессе США
Маск заявил, что посетит выступление Нетаньяху в качестве его гостя