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Маск назвал Байдена беднягой из-за резкой перемены во мнении о нем в СМИ

Маск назвал Байдена беднягой из-за резкой перемены во мнении о нем в СМИ - РИА Новости, 24.07.2024

Маск назвал Байдена беднягой из-за резкой перемены во мнении о нем в СМИ

Предприниматель Илон Маск усомнился в СМИ из-за того, что те сначала говорили, что президент США Джо Байден в "ясном уме", а теперь после новости о выходе... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T07:34

2024-07-24T07:34

2024-07-24T07:46

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джо байден

илон маск

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск усомнился в СМИ из-за того, что те сначала говорили, что президент США Джо Байден в "ясном уме", а теперь после новости о выходе американского лидера из предвыборной гонки считают, что вице-президент Камала Харрис - это лучшее, что когда-либо было. "Примерно три недели назад СМИ говорили вам, что Байден "в ясном уме". Два дня назад беднягу фактически под дулом пистолета заставили уйти с поста кандидата от Демократической партии. Его сотрудники даже не были поставлены в известность. Теперь они говорят, что Камала - это лучшее, что когда-либо было", - написал Маск в соцсети X. Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".

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сша, джо байден, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире