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Маск назвал Байдена беднягой из-за резкой перемены во мнении о нем в СМИ - РИА Новости, 24.07.2024
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07:34 24.07.2024 (обновлено: 07:46 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/mask-1961613632.html
Маск назвал Байдена беднягой из-за резкой перемены во мнении о нем в СМИ
Маск назвал Байдена беднягой из-за резкой перемены во мнении о нем в СМИ - РИА Новости, 24.07.2024
Маск назвал Байдена беднягой из-за резкой перемены во мнении о нем в СМИ
Предприниматель Илон Маск усомнился в СМИ из-за того, что те сначала говорили, что президент США Джо Байден в "ясном уме", а теперь после новости о выходе... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T07:34
2024-07-24T07:46
сша
джо байден
илон маск
камала харрис
выборы президента сша — 2024
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск усомнился в СМИ из-за того, что те сначала говорили, что президент США Джо Байден в "ясном уме", а теперь после новости о выходе американского лидера из предвыборной гонки считают, что вице-президент Камала Харрис - это лучшее, что когда-либо было. "Примерно три недели назад СМИ говорили вам, что Байден "в ясном уме". Два дня назад беднягу фактически под дулом пистолета заставили уйти с поста кандидата от Демократической партии. Его сотрудники даже не были поставлены в известность. Теперь они говорят, что Камала - это лучшее, что когда-либо было", - написал Маск в соцсети X. Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".
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сша, джо байден, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Джо Байден, Илон Маск, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Маск назвал Байдена беднягой из-за резкой перемены во мнении о нем в СМИ

Маск усомнился в работе СМИ из-за их быстрой смены мнения о Харрис и Байдене

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск усомнился в СМИ из-за того, что те сначала говорили, что президент США Джо Байден в "ясном уме", а теперь после новости о выходе американского лидера из предвыборной гонки считают, что вице-президент Камала Харрис - это лучшее, что когда-либо было.
«
"Примерно три недели назад СМИ говорили вам, что Байден "в ясном уме". Два дня назад беднягу фактически под дулом пистолета заставили уйти с поста кандидата от Демократической партии. Его сотрудники даже не были поставлены в известность. Теперь они говорят, что Камала - это лучшее, что когда-либо было", - написал Маск в соцсети X.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Республиканцы в конгрессе потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена
00:32
Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".
 
СШАДжо БайденИлон МаскКамала ХаррисВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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