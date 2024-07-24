https://ria.ru/20240724/magnitnye_buri-1961603362.html

Россиянам посоветовали, как справиться с влиянием магнитных бурь

Россиянам посоветовали, как справиться с влиянием магнитных бурь - РИА Новости, 24.07.2024

Россиянам посоветовали, как справиться с влиянием магнитных бурь

Во время магнитных бурь нужно поддерживать правильный питьевой режим, придерживаться облегченного меню, также с их влиянием поможет справиться утренняя зарядка... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T02:44

2024-07-24T02:44

2024-07-24T02:44

андрей тяжельников

российская академия наук

вспышки на солнце

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/63/1502216374_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb13c0e01d7ee7a22e1369a71cde27b4.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Во время магнитных бурь нужно поддерживать правильный питьевой режим, придерживаться облегченного меню, также с их влиянием поможет справиться утренняя зарядка и контрастный душ, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Магнитная буря средней силы может произойти на Земле 24 июля после серии вспышек на Солнце, следует из данных, представленных на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Как уточнил врач, у человека из-за магнитных бурь может снижаться концентрация внимания, работоспособность. У людей с хроническими заболеваниями могут происходить обострения. Также в эти дни может возрастать число сердечных катастроф. "Нужно внимательно следить за своим самочувствием в такие дни. Мы можем помочь своему организму, если будем поддерживать правильный питьевой режим, придерживаться облегченного меню без жирной и тяжелой пищи. Облегчит состояние утренняя зарядка, которая активизирует кровообращение, контрастный душ", - сообщил Тяжельников. Он добавил, что людям, находящимся в группе риска, нужно иметь под рукой запас лекарственных препаратов, которые выписывает врач, в том числедля купирования обострений, регулярно измерять артериальное давление. "Но если симптомы слишком выраженные или необычные: сильная головная боль, боль за грудиной, рвота, сильное головокружение, одышка – желательно обратиться за медицинской помощью", - рассказал специалист.

https://ria.ru/20240723/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240530/solntse-1949365725.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей тяжельников, российская академия наук, вспышки на солнце , земля