https://ria.ru/20240724/kurs-1961775730.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг - РИА Новости, 24.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,99 копейки, до 11,8263 рубля, курс доллара - на 74,88 копейки, до 86,5502 рубля,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:51
2024-07-24T17:51
2024-07-24T17:54
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,99 копейки, до 11,8263 рубля, курс доллара - на 74,88 копейки, до 86,5502 рубля, курс евро - на 1,08 рубля, до 94,3758 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сша, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США, Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Официальный курс юаня на четверг — 11,83 рубля, доллара — 86,55, евро — 94,38