https://ria.ru/20240724/kuleba-1961635320.html

Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией

Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией - РИА Новости, 24.07.2024

Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией

Киев готов вести переговоры с Москвой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:23

2024-07-24T10:23

2024-07-24T13:14

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Киев готов вести переговоры с Москвой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И."Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", — сказал Кулеба, слова которого привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Кулеба также отметил, что Киев высоко ценит активную и конструктивную роль Китая в содействии миру и поддержании международного порядка. По его словам, украинская сторона придает большое значение мнению Пекина и "внимательно изучила консенсус Китая и Бразилии из шести пунктов".Кулеба находится в Китае с визитом 23-26 июля.Как заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя слова Кулебы, если бы Киев на самом деле хотел вести переговоры с Россией, он бы отменил указ о самозапрете их проведения.Это не первое за последние дни заявление представителей киевского режима о готовности к переговорам. Так, на прошлой неделе Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Москвой, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Также он заявлял, что понимает необходимость завершить конфликт на Украине как можно скорее.Как объяснила официальный представитель МИД Мария Захарова, такая риторика Зеленского связана с электоральными циклами в США.Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.Мирные предложения ПутинаВ середине июня президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.

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https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

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