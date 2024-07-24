https://ria.ru/20240724/kuban-1961763459.html

Электро- и водоснабжение курортов Кубани полностью восстановили

Электро- и водоснабжение курортов Кубани полностью восстановили - РИА Новости, 24.07.2024

Электро- и водоснабжение курортов Кубани полностью восстановили

Электро- и водоснабжение курортов Краснодарского края полностью восстановлено, сообщила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:13

2024-07-24T17:13

2024-07-24T17:13

краснодарский край

краснодар

анапа

вениамин кондратьев

ростовская аэс

геленджик

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общество

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КРАСНОДАР, 24 июл – РИА Новости. Электро- и водоснабжение курортов Краснодарского края полностью восстановлено, сообщила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инна Петухова в ходе конференции, посвящённой экватору курортного сезона. На протяжении прошлой недели проблемы с электроснабжением фиксировались в Краснодаре, Анапе и Геленджике. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что перебои с электроснабжением связаны нехваткой мощностей в пиковые нагрузки, а также с работой Ростовской АЭС. "На текущий момент восстановлено", - сказал Петухова, отвечая на вопрос восстановлено ли электро- и водоснабжение на курортах. По ее словам, сейчас на курортах региона проводится работа по модернизации очистных сооружений, увеличения мощности на территории всего Черноморского побережья. "Планируем, что будет справляться наша инженерная инфраструктура с тем бумом строительства и инвестиционных соглашений, которые у нас в санаторно-курортной отрасли заключены", - добавила Петухова. О недостаточности мощностей губернатор говорил в ходе визита в Сочи. Он отмечал, что около 400 проектов, планируемых к реализации в Краснодарском крае, приостановлены из-за дефицита электрических мощностей.

https://ria.ru/20240716/ekspert-1960126321.html

https://ria.ru/20240719/pogoda-1960677641.html

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краснодарский край, краснодар, анапа, вениамин кондратьев, ростовская аэс, геленджик, россия, общество