https://ria.ru/20240724/kuban-1961747077.html

На Кубани выявили продавцов фальшивых лекарств, из-за которых погибли дети

На Кубани выявили продавцов фальшивых лекарств, из-за которых погибли дети - РИА Новости, 24.07.2024

На Кубани выявили продавцов фальшивых лекарств, из-за которых погибли дети

Сеть по распространению поддельных лекарств, из-за которых погибли четыре ребенка, выявили в Краснодарском крае, сообщили в региональном управлении... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:10

2024-07-24T16:10

2024-07-24T17:19

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Сеть по распространению поддельных лекарств, из-за которых погибли четыре ребенка, выявили в Краснодарском крае, сообщили в региональном управлении Следственного комитета."В Краснодарском крае следователями пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей сбыт фальсифицированных лекарственных средств. <...> В результате преступной деятельности фигурантов после употребления фальсифицированных лекарств скончались четверо несовершеннолетних", — заявили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по факту сбыта организованной группой поддельных лекарств, повлекшего смерть несовершеннолетних, добавили в Следственном комитете.Как уточнили в ведомстве, не позднее 2023 года двое братьев создали организованную группу для распространения на Кубани фальсифицированных лекарств, в том числе без рецептов врачей. Они арендовали рядом с образовательными учреждениями региона нежилые помещения и оборудовали их под аптеки, "создав целую сеть подобных незаконных заведений". Мужчины вовлекли не менее 27 соучастников — кто-то стал продавцами, не имея для этого образования, остальные управляли аптеками. Участники группы до 4 июня реализовывали эту продукцию, в том числе детям, не требуя рецептов.По местам жительства и в оборудованных под аптеки помещениях провели обыски. Это более чем 50 адресов в Краснодаре, Усть-Лабинске, Курганинске, Апшеронске, Белореченске, Тихорецке, станице Тбилисской и поселке Мостовском. Сотрудники изъяли фальсифицированные лекарства и документы. Вместе с прокуратурой Кубани продолжается проверка других аптек.Всем фигурантам уже предъявили обвинения и избрали меры пресечения, в том числе связанные с изоляцией от общества. Кроме того, на имущество, а также расчетные счета участников и организаторов преступной группы наложены аресты более чем на 100 миллионов рублей.Уточняется, что двое организаторов, братья Петр и Андрей Османовы, а также управляющая сетью незаконных аптек Кристина Луценко объявлены в розыск.

https://ria.ru/20240719/lekarstva-1960627378.html

https://ria.ru/20231109/lekarstva-1908373737.html

https://ria.ru/20231117/poddelka-1909974747.html

краснодарский край

россия

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Следователи обнаружили на Кубани сеть по распространению фальсифицированных лекарств Сеть по распространению фальсифицированных лекарств, из-за которых погибли четыре ребенка, выявили на Кубани, двое организаторов объявлены в розыск, сообщил СК. В ОПГ входили не менее 27 человек, которые распространяли ненастоящие медикаменты, в том числе без рецептов врачей. В ходе расследования прошли обыски более чем по 50 адресам. 2024-07-24T16:10 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, россия