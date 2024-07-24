https://ria.ru/20240724/kuban-1961747077.html
На Кубани выявили продавцов фальшивых лекарств, из-за которых погибли дети
На Кубани выявили продавцов фальшивых лекарств, из-за которых погибли дети - РИА Новости, 24.07.2024
На Кубани выявили продавцов фальшивых лекарств, из-за которых погибли дети
Сеть по распространению поддельных лекарств, из-за которых погибли четыре ребенка, выявили в Краснодарском крае, сообщили в региональном управлении... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:10
2024-07-24T16:10
2024-07-24T17:19
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Сеть по распространению поддельных лекарств, из-за которых погибли четыре ребенка, выявили в Краснодарском крае, сообщили в региональном управлении Следственного комитета."В Краснодарском крае следователями пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей сбыт фальсифицированных лекарственных средств. <...> В результате преступной деятельности фигурантов после употребления фальсифицированных лекарств скончались четверо несовершеннолетних", — заявили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по факту сбыта организованной группой поддельных лекарств, повлекшего смерть несовершеннолетних, добавили в Следственном комитете.Как уточнили в ведомстве, не позднее 2023 года двое братьев создали организованную группу для распространения на Кубани фальсифицированных лекарств, в том числе без рецептов врачей. Они арендовали рядом с образовательными учреждениями региона нежилые помещения и оборудовали их под аптеки, "создав целую сеть подобных незаконных заведений". Мужчины вовлекли не менее 27 соучастников — кто-то стал продавцами, не имея для этого образования, остальные управляли аптеками. Участники группы до 4 июня реализовывали эту продукцию, в том числе детям, не требуя рецептов.По местам жительства и в оборудованных под аптеки помещениях провели обыски. Это более чем 50 адресов в Краснодаре, Усть-Лабинске, Курганинске, Апшеронске, Белореченске, Тихорецке, станице Тбилисской и поселке Мостовском. Сотрудники изъяли фальсифицированные лекарства и документы. Вместе с прокуратурой Кубани продолжается проверка других аптек.Всем фигурантам уже предъявили обвинения и избрали меры пресечения, в том числе связанные с изоляцией от общества. Кроме того, на имущество, а также расчетные счета участников и организаторов преступной группы наложены аресты более чем на 100 миллионов рублей.Уточняется, что двое организаторов, братья Петр и Андрей Османовы, а также управляющая сетью незаконных аптек Кристина Луценко объявлены в розыск.
https://ria.ru/20240719/lekarstva-1960627378.html
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Следователи обнаружили на Кубани сеть по распространению фальсифицированных лекарств
Сеть по распространению фальсифицированных лекарств, из-за которых погибли четыре ребенка, выявили на Кубани, двое организаторов объявлены в розыск, сообщил СК.
В ОПГ входили не менее 27 человек, которые распространяли ненастоящие медикаменты, в том числе без рецептов врачей. В ходе расследования прошли обыски более чем по 50 адресам.
2024-07-24T16:10
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край, Россия
На Кубани выявили продавцов фальшивых лекарств, из-за которых погибли дети
На Кубани выявили продавцов фальшивых лекарств, из-за которых погибли 4 ребенка
КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости.
Сеть по распространению поддельных лекарств, из-за которых погибли четыре ребенка, выявили в Краснодарском крае, сообщили
в региональном управлении Следственного комитета.
«
"В Краснодарском крае следователями пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей сбыт фальсифицированных лекарственных средств. <...> В результате преступной деятельности фигурантов после употребления фальсифицированных лекарств скончались четверо несовершеннолетних", — заявили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по факту сбыта организованной группой поддельных лекарств, повлекшего смерть несовершеннолетних, добавили в Следственном комитете.
Как уточнили в ведомстве, не позднее 2023 года двое братьев создали организованную группу для распространения на Кубани фальсифицированных лекарств, в том числе без рецептов врачей. Они арендовали рядом с образовательными учреждениями региона нежилые помещения и оборудовали их под аптеки, "создав целую сеть подобных незаконных заведений".
Мужчины вовлекли не менее 27 соучастников — кто-то стал продавцами, не имея для этого образования, остальные управляли аптеками. Участники группы до 4 июня реализовывали эту продукцию, в том числе детям, не требуя рецептов.
По местам жительства и в оборудованных под аптеки помещениях провели обыски. Это более чем 50 адресов в Краснодаре, Усть-Лабинске, Курганинске, Апшеронске, Белореченске, Тихорецке, станице Тбилисской и поселке Мостовском. Сотрудники изъяли фальсифицированные лекарства и документы.
Вместе с прокуратурой Кубани продолжается проверка других аптек.
Всем фигурантам уже предъявили обвинения и избрали меры пресечения, в том числе связанные с изоляцией от общества. Кроме того, на имущество, а также расчетные счета участников и организаторов преступной группы наложены аресты более чем на 100 миллионов рублей.
Уточняется, что двое организаторов, братья Петр и Андрей Османовы, а также управляющая сетью незаконных аптек Кристина Луценко объявлены в розыск.