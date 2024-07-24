https://ria.ru/20240724/kuban-1961668809.html

Кубань в I полугодии экспортировала 3 млн тонн зерна

Кубань в I полугодии экспортировала 3 млн тонн зерна - РИА Новости, 24.07.2024

Кубань в I полугодии экспортировала 3 млн тонн зерна

Кубань экспортировала 3 миллиона тонн зерна за первое полугодие 2024 года, в дальнейшем сбыт будет ориентирован на внутренний рынок, сообщил на совещании об... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:21

2024-07-24T12:21

2024-07-24T12:22

краснодарский край

андрей коробка

экспорт

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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Кубань экспортировала 3 миллиона тонн зерна за первое полугодие 2024 года, в дальнейшем сбыт будет ориентирован на внутренний рынок, сообщил на совещании об итогах уборочной кампании этого года вице-губернатор региона Андрей Коробка. "Вы знаете, что страны Европейского союза ввели запрет на приобретение наших зерновых. За шесть месяцев мы экспортировали 3 миллиона тонн. Довольно неплохой результат. Единственным снижающим моментом стала вторая половина июня–начало июля в связи с ограничениями", - сказал Коробка. Вице-губернатор добавил, что, несмотря на ограничения продажи российского зерна, в дальнейшем все равно найдутся каналы поставки, и зерно будет реализовано в тех странах, которые его традиционно покупают. Однако из-за того, что урожай по стране не везде хороший, сбыт в первую очередь будет ориентирован на внутренний рынок, подчеркнул Коробка. По словам главы региона, в 2023-2024 сельскохозяйственном году с площади более 1,9 миллиона гектаров краснодарские аграрии собрали почти 11,9 миллиона тонн зерна - на 602 тысячи тонн больше, чем в предыдущем сельхозгоду. В том числе пшеницы – более 10,2 миллиона тонн. Средняя урожайность по краю тоже выше - 62,3 центнера с гектара против 56,7 центнера в предыдущем сельхозсезоне.

https://ria.ru/20240716/zavod-1960011587.html

https://ria.ru/20240710/kuban-1958855892.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей коробка, экспорт