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Кубань в I полугодии экспортировала 3 млн тонн зерна
Кубань в I полугодии экспортировала 3 млн тонн зерна - РИА Новости, 24.07.2024
Кубань в I полугодии экспортировала 3 млн тонн зерна
Кубань экспортировала 3 миллиона тонн зерна за первое полугодие 2024 года, в дальнейшем сбыт будет ориентирован на внутренний рынок, сообщил на совещании об... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:21
2024-07-24T12:21
2024-07-24T12:22
краснодарский край
андрей коробка
экспорт
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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Кубань экспортировала 3 миллиона тонн зерна за первое полугодие 2024 года, в дальнейшем сбыт будет ориентирован на внутренний рынок, сообщил на совещании об итогах уборочной кампании этого года вице-губернатор региона Андрей Коробка. "Вы знаете, что страны Европейского союза ввели запрет на приобретение наших зерновых. За шесть месяцев мы экспортировали 3 миллиона тонн. Довольно неплохой результат. Единственным снижающим моментом стала вторая половина июня–начало июля в связи с ограничениями", - сказал Коробка. Вице-губернатор добавил, что, несмотря на ограничения продажи российского зерна, в дальнейшем все равно найдутся каналы поставки, и зерно будет реализовано в тех странах, которые его традиционно покупают. Однако из-за того, что урожай по стране не везде хороший, сбыт в первую очередь будет ориентирован на внутренний рынок, подчеркнул Коробка. По словам главы региона, в 2023-2024 сельскохозяйственном году с площади более 1,9 миллиона гектаров краснодарские аграрии собрали почти 11,9 миллиона тонн зерна - на 602 тысячи тонн больше, чем в предыдущем сельхозгоду. В том числе пшеницы – более 10,2 миллиона тонн. Средняя урожайность по краю тоже выше - 62,3 центнера с гектара против 56,7 центнера в предыдущем сельхозсезоне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей коробка, экспорт
Краснодарский край, Андрей Коробка, Экспорт
КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Кубань экспортировала 3 миллиона тонн зерна за первое полугодие 2024 года, в дальнейшем сбыт будет ориентирован на внутренний рынок, сообщил на совещании об итогах уборочной кампании этого года вице-губернатор региона Андрей Коробка.
"Вы знаете, что страны Европейского союза ввели запрет на приобретение наших зерновых. За шесть месяцев мы экспортировали 3 миллиона тонн. Довольно неплохой результат. Единственным снижающим моментом стала вторая половина июня–начало июля в связи с ограничениями", - сказал Коробка.
Вице-губернатор добавил, что, несмотря на ограничения продажи российского зерна, в дальнейшем все равно найдутся каналы поставки, и зерно будет реализовано в тех странах, которые его традиционно покупают.
Однако из-за того, что урожай по стране не везде хороший, сбыт в первую очередь будет ориентирован на внутренний рынок, подчеркнул Коробка
.
По словам главы региона, в 2023-2024 сельскохозяйственном году с площади более 1,9 миллиона гектаров краснодарские аграрии собрали почти 11,9 миллиона тонн зерна - на 602 тысячи тонн больше, чем в предыдущем сельхозгоду. В том числе пшеницы – более 10,2 миллиона тонн. Средняя урожайность по краю тоже выше - 62,3 центнера с гектара против 56,7 центнера в предыдущем сельхозсезоне.