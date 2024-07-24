https://ria.ru/20240724/kreml-1961688810.html

В Кремле прокомментировали подрыв автомобиля на севере Москвы

В Кремле прокомментировали подрыв автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024

В Кремле прокомментировали подрыв автомобиля на севере Москвы

В Кремле считают преждевременным говорить о причинах подрыва автомобиля в Москве, нужно дождаться результатов работы следственной группы, заявил журналистам... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:15

2024-07-24T13:15

2024-07-24T13:15

происшествия

москва

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным говорить о причинах подрыва автомобиля в Москве, нужно дождаться результатов работы следственной группы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, видят ли в Кремле в произошедшем украинский след. "Нет, мы пока вообще, идет следствие, работает следственная группа усиленная, пока, предварительно, наверное, говорить о каких-то предварительных результатах. Давайте дадим время следственной группе поработать", - рассказал Песков. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле".

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происшествия, москва, россия, дмитрий песков