Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слова Кулебы о переговорах с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 24.07.2024 (обновлено: 13:10 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/kreml-1961685279.html
В Кремле прокомментировали слова Кулебы о переговорах с Россией
В Кремле прокомментировали слова Кулебы о переговорах с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
В Кремле прокомментировали слова Кулебы о переговорах с Россией
Озвученный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посыл о готовности начать переговоры с Россией идет в унисон с позицией Москвы, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:08
2024-07-24T13:10
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
ван и (политик)
дмитрий кулеба
мид украины
мид кнр
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Озвученный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посыл о готовности начать переговоры с Россией идет в унисон с позицией Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И было сделано такое заявление. Сам посыл идет в унисон с нашей позицией", - сказал Песков журналистам. Представитель Кремля добавил, что Москве нужны разъяснения по этому вопросу, потому что пока нет деталей."Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений", - заключил пресс-секретарь президента.Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной.
https://ria.ru/20240724/zaharova-1961670067.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_294b46b53b638970ea509f52a76432ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, ван и (политик), дмитрий кулеба, мид украины, мид кнр, китай, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Ван И (политик), Дмитрий Кулеба, МИД Украины, МИД КНР, Китай, В мире
В Кремле прокомментировали слова Кулебы о переговорах с Россией

Песков: посыл Кулебы о переговорах с Россией идет в унисон с позицией Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Озвученный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посыл о готовности начать переговоры с Россией идет в унисон с позицией Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И было сделано такое заявление. Сам посыл идет в унисон с нашей позицией", - сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля добавил, что Москве нужны разъяснения по этому вопросу, потому что пока нет деталей.
"Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений", - заключил пресс-секретарь президента.
Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Захарова раскритиковала заявления Зеленского о переговорах с Москвой
12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВан И (политик)Дмитрий КулебаМИД УкраиныМИД КНРКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала