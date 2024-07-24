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В Кремле прокомментировали слова Кулебы о переговорах с Россией
В Кремле прокомментировали слова Кулебы о переговорах с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
В Кремле прокомментировали слова Кулебы о переговорах с Россией
Озвученный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посыл о готовности начать переговоры с Россией идет в унисон с позицией Москвы, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:08
2024-07-24T13:08
2024-07-24T13:10
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Озвученный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посыл о готовности начать переговоры с Россией идет в унисон с позицией Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И было сделано такое заявление. Сам посыл идет в унисон с нашей позицией", - сказал Песков журналистам. Представитель Кремля добавил, что Москве нужны разъяснения по этому вопросу, потому что пока нет деталей."Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений", - заключил пресс-секретарь президента.Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной.
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В Кремле прокомментировали слова Кулебы о переговорах с Россией
Песков: посыл Кулебы о переговорах с Россией идет в унисон с позицией Москвы