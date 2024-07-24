https://ria.ru/20240724/kotjata-1961693066.html

В пермском зоопарке родились котята снежного барса

В пермском зоопарке родились котята снежного барса - РИА Новости, 24.07.2024

В пермском зоопарке родились котята снежного барса

Котята снежного барса родились в пермском зоопарке, это первое потомство самца Снежека и самки Аксу, спасенной от браконьеров в горах Таджикистана, сообщила... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:28

2024-07-24T13:28

2024-07-24T13:39

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ПЕРМЬ, 24 июл — РИА Новости. Котята снежного барса родились в пермском зоопарке, это первое потомство самца Снежека и самки Аксу, спасенной от браконьеров в горах Таджикистана, сообщила пресс-служба учреждения. "Родились долгожданные котята снежного барса – два мальчика. Это первое потомство пары, сложившейся в 2019 году. Рождение снежных барсов в условиях зоопарка – уникальное и значимое событие для России. Пока малыши с мамой находятся во внутреннем крытом вольере. Несмотря на то, что это первое потомство для Аксу, хищница заботится о малышах и надолго без присмотра не оставляет", — уточнили в зоопарке. Барсята родились здоровыми, у них нормальные вес и аппетит. Малыши уже открыли глаза, опираются на лапки и активно ползают по вольеру. Снежеку 12 лет, он родом из Чехии, в Перми с 2014 года. Аксу достали из браконьерского капкана в 2019 году в горах Таджикистана. Мероприятия проходили в рамках действующего тогда первого международного эксперимента по транслокации снежных барсов из Таджикистана в Россию. Во время этого сотрудничества спасали троих ирбисов, Аксу стала последним, завершив эксперимент. У нее были сильно повреждены задние конечности. Животное прооперировали в России: специалисты ампутировали часть одной лапы (отсекли около семи сантиметров). История Аксу дала старт развитию идеи по созданию в стране Центра разведения, реабилитации и реинтродукции, призванный сохранить и увеличить популяцию снежных барсов. Для самки стали искать пару и нашли в пермском зоопарке. Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу России и в Красный список Международного союза охраны природы как вид, которому грозит исчезновение. В России примерно 70-90 этих животных, из них 12 содержатся в зоопарках. В открытых источниках указано, что вес новорожденных барсят – около 500 граммов. Шерсть котята темнее, чем у родителей. Первый месяц-полтора детеныши питаются молоком матери. Снежные барсы никогда не нападают на человека. На грани исчезновения они оказались из-за красивого и ценного меха.

https://ria.ru/20240723/detenysh-1961549823.html

https://ria.ru/20240715/detenyshi-1959748636.html

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россия, таджикистан, чехия, международный союз охраны природы, хорошие новости