В пермском зоопарке родились котята снежного барса
В пермском зоопарке родились два котенка краснокнижного снежного барса
ПЕРМЬ, 24 июл — РИА Новости. Котята снежного барса родились в пермском зоопарке, это первое потомство самца Снежека и самки Аксу, спасенной от браконьеров в горах Таджикистана, сообщила пресс-служба учреждения.
"Родились долгожданные котята снежного барса – два мальчика. Это первое потомство пары, сложившейся в 2019 году. Рождение снежных барсов в условиях зоопарка – уникальное и значимое событие для России. Пока малыши с мамой находятся во внутреннем крытом вольере. Несмотря на то, что это первое потомство для Аксу, хищница заботится о малышах и надолго без присмотра не оставляет", — уточнили в зоопарке.
Барсята родились здоровыми, у них нормальные вес и аппетит. Малыши уже открыли глаза, опираются на лапки и активно ползают по вольеру.
Снежеку 12 лет, он родом из Чехии, в Перми с 2014 года. Аксу достали из браконьерского капкана в 2019 году в горах Таджикистана. Мероприятия проходили в рамках действующего тогда первого международного эксперимента по транслокации снежных барсов из Таджикистана в Россию. Во время этого сотрудничества спасали троих ирбисов, Аксу стала последним, завершив эксперимент. У нее были сильно повреждены задние конечности.
Животное прооперировали в России: специалисты ампутировали часть одной лапы (отсекли около семи сантиметров). История Аксу дала старт развитию идеи по созданию в стране Центра разведения, реабилитации и реинтродукции, призванный сохранить и увеличить популяцию снежных барсов. Для самки стали искать пару и нашли в пермском зоопарке.
Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу России и в Красный список Международного союза охраны природы как вид, которому грозит исчезновение. В России примерно 70-90 этих животных, из них 12 содержатся в зоопарках. В открытых источниках указано, что вес новорожденных барсят – около 500 граммов. Шерсть котята темнее, чем у родителей. Первый месяц-полтора детеныши питаются молоком матери. Снежные барсы никогда не нападают на человека. На грани исчезновения они оказались из-за красивого и ценного меха.
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