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В пермском зоопарке родились котята снежного барса - РИА Новости, 24.07.2024
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Хорошие новости
 
13:28 24.07.2024 (обновлено: 13:39 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/kotjata-1961693066.html
В пермском зоопарке родились котята снежного барса
В пермском зоопарке родились котята снежного барса - РИА Новости, 24.07.2024
В пермском зоопарке родились котята снежного барса
Котята снежного барса родились в пермском зоопарке, это первое потомство самца Снежека и самки Аксу, спасенной от браконьеров в горах Таджикистана, сообщила... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:28
2024-07-24T13:39
хорошие новости
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таджикистан
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хорошие новости
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ПЕРМЬ, 24 июл — РИА Новости. Котята снежного барса родились в пермском зоопарке, это первое потомство самца Снежека и самки Аксу, спасенной от браконьеров в горах Таджикистана, сообщила пресс-служба учреждения. "Родились долгожданные котята снежного барса – два мальчика. Это первое потомство пары, сложившейся в 2019 году. Рождение снежных барсов в условиях зоопарка – уникальное и значимое событие для России. Пока малыши с мамой находятся во внутреннем крытом вольере. Несмотря на то, что это первое потомство для Аксу, хищница заботится о малышах и надолго без присмотра не оставляет", — уточнили в зоопарке. Барсята родились здоровыми, у них нормальные вес и аппетит. Малыши уже открыли глаза, опираются на лапки и активно ползают по вольеру. Снежеку 12 лет, он родом из Чехии, в Перми с 2014 года. Аксу достали из браконьерского капкана в 2019 году в горах Таджикистана. Мероприятия проходили в рамках действующего тогда первого международного эксперимента по транслокации снежных барсов из Таджикистана в Россию. Во время этого сотрудничества спасали троих ирбисов, Аксу стала последним, завершив эксперимент. У нее были сильно повреждены задние конечности. Животное прооперировали в России: специалисты ампутировали часть одной лапы (отсекли около семи сантиметров). История Аксу дала старт развитию идеи по созданию в стране Центра разведения, реабилитации и реинтродукции, призванный сохранить и увеличить популяцию снежных барсов. Для самки стали искать пару и нашли в пермском зоопарке. Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу России и в Красный список Международного союза охраны природы как вид, которому грозит исчезновение. В России примерно 70-90 этих животных, из них 12 содержатся в зоопарках. В открытых источниках указано, что вес новорожденных барсят – около 500 граммов. Шерсть котята темнее, чем у родителей. Первый месяц-полтора детеныши питаются молоком матери. Снежные барсы никогда не нападают на человека. На грани исчезновения они оказались из-за красивого и ценного меха.
https://ria.ru/20240723/detenysh-1961549823.html
https://ria.ru/20240715/detenyshi-1959748636.html
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россия, таджикистан, чехия, международный союз охраны природы, хорошие новости
Хорошие новости, Россия, Таджикистан, Чехия, Международный союз охраны природы, Хорошие новости
В пермском зоопарке родились котята снежного барса

В пермском зоопарке родились два котенка краснокнижного снежного барса

© Фото : ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК/TelegramКотенок снежного барса, родившийся в Пермском зоопарке
Котенок снежного барса, родившийся в Пермском зоопарке - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК/Telegram
Котенок снежного барса, родившийся в Пермском зоопарке
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 24 июл — РИА Новости. Котята снежного барса родились в пермском зоопарке, это первое потомство самца Снежека и самки Аксу, спасенной от браконьеров в горах Таджикистана, сообщила пресс-служба учреждения.
"Родились долгожданные котята снежного барса – два мальчика. Это первое потомство пары, сложившейся в 2019 году. Рождение снежных барсов в условиях зоопарка – уникальное и значимое событие для России. Пока малыши с мамой находятся во внутреннем крытом вольере. Несмотря на то, что это первое потомство для Аксу, хищница заботится о малышах и надолго без присмотра не оставляет", — уточнили в зоопарке.
Детеныш ленивца из Ленинградского зоопарка - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Ленинградском зоопарке выбрали имя детенышу ленивца
Вчера, 18:41
Барсята родились здоровыми, у них нормальные вес и аппетит. Малыши уже открыли глаза, опираются на лапки и активно ползают по вольеру.
Снежеку 12 лет, он родом из Чехии, в Перми с 2014 года. Аксу достали из браконьерского капкана в 2019 году в горах Таджикистана. Мероприятия проходили в рамках действующего тогда первого международного эксперимента по транслокации снежных барсов из Таджикистана в Россию. Во время этого сотрудничества спасали троих ирбисов, Аксу стала последним, завершив эксперимент. У нее были сильно повреждены задние конечности.
В Московском зоопарке родились 7 детенышей дагестанского тура - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Московском зоопарке родились семь детенышей дагестанского тура
15 июля, 13:12
Животное прооперировали в России: специалисты ампутировали часть одной лапы (отсекли около семи сантиметров). История Аксу дала старт развитию идеи по созданию в стране Центра разведения, реабилитации и реинтродукции, призванный сохранить и увеличить популяцию снежных барсов. Для самки стали искать пару и нашли в пермском зоопарке.
Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу России и в Красный список Международного союза охраны природы как вид, которому грозит исчезновение. В России примерно 70-90 этих животных, из них 12 содержатся в зоопарках. В открытых источниках указано, что вес новорожденных барсят – около 500 граммов. Шерсть котята темнее, чем у родителей. Первый месяц-полтора детеныши питаются молоком матери. Снежные барсы никогда не нападают на человека. На грани исчезновения они оказались из-за красивого и ценного меха.
Детеныш белоперой акулы, родившийся в центре океанографии и морской биологии Москвариум - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В "Москвариуме" родился редкий белоперый акуленок
11 июля, 17:58
 
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