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Российский космонавт рассказал, что делать при встрече с инопланетянами - РИА Новости, 24.07.2024
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12:05 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/kosmonavt-1961663118.html
Российский космонавт рассказал, что делать при встрече с инопланетянами
Российский космонавт рассказал, что делать при встрече с инопланетянами - РИА Новости, 24.07.2024
Российский космонавт рассказал, что делать при встрече с инопланетянами
Российский космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев рассказал, что делать при встрече с инопланетянами. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:05
2024-07-24T12:05
россия
олег артемьев
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Российский космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев рассказал, что делать при встрече с инопланетянами. Артемьев принял участие в Фестивале новых медиа, на встрече с участниками он рассказал о жизни на борту космического корабля и ответил на вопросы. &quot;У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, это, конечно, сразу сделать селфи&quot;, - пошутил Артемьев, отвечая участникам фестиваля.Далее, по словам космонавта, следует начать съемку всего происходящего. "Чтобы те люди, которые пришли после вас, они поняли, что делать дальше с этими инопланетянами или с какой-то непонятной ситуацией. Поэтому основа нашего летания – это как раз репортаж", - добавил Артемьев. В Фестивале новых медиа, который проходит с 22 по 25 июля в Мастерской управления "Сенеж", участвуют более 400 медиаменеджеров, журналистов, создателей контента, блогеров, пресс-секретарей, продюсеров и режиссеров – выпускники программы для медиатехнологов - "Мастерской новых медиа".
https://ria.ru/20240519/priznak-1946962880.html
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россия, олег артемьев
Россия, Олег Артемьев
Российский космонавт рассказал, что делать при встрече с инопланетянами

Космонавт Артемьев рассказал, что делать при встрече с инопланетянами

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКосмонавт Роскосмоса Олег Артемьев
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Российский космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев рассказал, что делать при встрече с инопланетянами.
Артемьев принял участие в Фестивале новых медиа, на встрече с участниками он рассказал о жизни на борту космического корабля и ответил на вопросы.
«

"У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, это, конечно, сразу сделать селфи", - пошутил Артемьев, отвечая участникам фестиваля.

Далее, по словам космонавта, следует начать съемку всего происходящего.
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"Чтобы те люди, которые пришли после вас, они поняли, что делать дальше с этими инопланетянами или с какой-то непонятной ситуацией. Поэтому основа нашего летания – это как раз репортаж", - добавил Артемьев.
В Фестивале новых медиа, который проходит с 22 по 25 июля в Мастерской управления "Сенеж", участвуют более 400 медиаменеджеров, журналистов, создателей контента, блогеров, пресс-секретарей, продюсеров и режиссеров – выпускники программы для медиатехнологов - "Мастерской новых медиа".
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