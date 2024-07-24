https://ria.ru/20240724/kosmonavt-1961663118.html

Российский космонавт рассказал, что делать при встрече с инопланетянами

Российский космонавт рассказал, что делать при встрече с инопланетянами - РИА Новости, 24.07.2024

Российский космонавт рассказал, что делать при встрече с инопланетянами

Российский космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев рассказал, что делать при встрече с инопланетянами. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:05

2024-07-24T12:05

2024-07-24T12:05

россия

олег артемьев

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Российский космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев рассказал, что делать при встрече с инопланетянами. Артемьев принял участие в Фестивале новых медиа, на встрече с участниками он рассказал о жизни на борту космического корабля и ответил на вопросы. "У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, это, конечно, сразу сделать селфи", - пошутил Артемьев, отвечая участникам фестиваля.Далее, по словам космонавта, следует начать съемку всего происходящего. "Чтобы те люди, которые пришли после вас, они поняли, что делать дальше с этими инопланетянами или с какой-то непонятной ситуацией. Поэтому основа нашего летания – это как раз репортаж", - добавил Артемьев. В Фестивале новых медиа, который проходит с 22 по 25 июля в Мастерской управления "Сенеж", участвуют более 400 медиаменеджеров, журналистов, создателей контента, блогеров, пресс-секретарей, продюсеров и режиссеров – выпускники программы для медиатехнологов - "Мастерской новых медиа".

https://ria.ru/20240519/priznak-1946962880.html

https://ria.ru/20240507/mask-1944278412.html

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россия, олег артемьев