https://ria.ru/20240724/korabli-1961715962.html

Путин дал поручения по развитию российского кораблестроения

Путин дал поручения по развитию российского кораблестроения - РИА Новости, 24.07.2024

Путин дал поручения по развитию российского кораблестроения

Президент России Владимир Путин дал поручения по развитию отечественного кораблестроения в целях обороны и безопасности РФ, они учитывают стремительно... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:28

2024-07-24T14:28

2024-07-24T14:28

россия

николай патрушев

владимир путин

нато

безопасность

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения по развитию отечественного кораблестроения в целях обороны и безопасности РФ, они учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире, напряженность в котором только возрастает, и Россия обязана укреплять свой Военно-морской флот, заявил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал ряд поручений по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства. Поручения главы государства даны по итогам совещания по кораблестроению и учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире", - сказал Патрушев российским информационным агентствам. Это совещание Путин проводил в конце июня. По словам Патрушева, "очевидно, что напряженность только возрастает". "США и другие страны НАТО наращивают свое военно-морское присутствие в основных районах Мирового океана, в том числе в акваториях, непосредственно прилегающих к территории Российской Федерации. Активно направляют свои военно-морские силы в места добычи ресурсов. Под видом борьбы с пиратством и терроризмом блокируют водные артерии, арестовывают и досматривают грузопассажирские суда, следующие под любым флагом. Увеличивая число военно-морских баз и военных учений, стремятся ограничить национальные интересы суверенных государств", - пояснил помощник главы государства. "Россия должна принимать во внимание все аспекты геополитических процессов. С учетом возрастающих угроз в адрес нашего государства со стороны Запада Россия обязана укреплять свой Военно-морской флот. Необходимо обеспечение постоянной готовности флота к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите нашей страны в соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Патрушев. Он добавил, что министерствам и ведомствам "даны конкретные поручения по развитию кораблестроительных предприятий".

https://ria.ru/20240626/putin-1955716506.html

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россия, николай патрушев, владимир путин, нато, безопасность